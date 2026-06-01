Quảng Ninh thông qua đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

TPO - HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua nghị quyết tán thành Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh theo tờ trình của UBND tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 3 ngày 1/6, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua 7 nghị quyết quan trọng.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện hồ sơ Đề án trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin, số liệu và các nội dung trình HĐND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2025 với tổng số 1.230 tỷ đồng cho 7 dự án khởi công mới. Trong đó, lĩnh vực giao thông có 3 dự án, văn hóa 1 dự án, hành chính 2 dự án và nông nghiệp 1 dự án.

HĐND tỉnh cũng thông qua chủ trương giao UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc trên tuyến Quốc lộ 10 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, kỳ họp đã thông qua nghị quyết hủy bỏ danh mục 25 dự án, công trình đã được thông qua thu hồi đất và 44 dự án, công trình đã được thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. HĐND tỉnh cũng hủy bỏ danh mục 2 khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện quy trình bầu ông Nguyễn Hồng Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026, 2031; bầu ông Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế, làm Ủy viên UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026, 2031.