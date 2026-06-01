Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quảng Ninh thông qua đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Hoàng Dương

TPO - HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua nghị quyết tán thành Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh theo tờ trình của UBND tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 3 ngày 1/6, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua 7 nghị quyết quan trọng.

Đáng chú ý, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết tán thành Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh theo tờ trình của UBND tỉnh.

0501.jpg
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện hồ sơ Đề án trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin, số liệu và các nội dung trình HĐND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2025 với tổng số 1.230 tỷ đồng cho 7 dự án khởi công mới. Trong đó, lĩnh vực giao thông có 3 dự án, văn hóa 1 dự án, hành chính 2 dự án và nông nghiệp 1 dự án.

HĐND tỉnh cũng thông qua chủ trương giao UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc trên tuyến Quốc lộ 10 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, kỳ họp đã thông qua nghị quyết hủy bỏ danh mục 25 dự án, công trình đã được thông qua thu hồi đất và 44 dự án, công trình đã được thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. HĐND tỉnh cũng hủy bỏ danh mục 2 khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện quy trình bầu ông Nguyễn Hồng Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026, 2031; bầu ông Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế, làm Ủy viên UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026, 2031.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #thành phố trực thuộc trung ương #hội đồng nhân dân #đề án thành lập #phát triển kinh tế #thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe