Đường trăm tỉ ở Lai Châu hơn 3 năm đã bong bật, lồi lõm

Tình trạng này xảy ra tại Đường Quảng trường thuộc dự án Đường Quảng trường và hạ tầng kỹ thuật khu giáo dục, y tế, thương mại - dịch vụ và dân cư thị trấn Nậm Nhùn (giai đoạn II), huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, nay thuộc xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu. Trong đó, tuyến đường dài hơn 1 km, có tổng mức đầu tư 120 tỉ đồng.
Chủ đầu tư công trình này là Ban quản lý Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Lai Châu; đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Hoàng Nhâm. Tuyến đường được bàn giao, đưa vào sử dụng vào tháng 10/2022, đến nay mới được hơn 3 năm, nhưng đã xuống cấp trầm trọng.
Gần một năm nay, chính quyền và người dân xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu đã nhiều lần kiến nghị chủ đầu tư sửa chữa hoặc có phương án khắc phục. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được giải quyết và con đường này ngày càng xuống cấp trầm trọng hơn.