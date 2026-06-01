Xã hội

Quảng Ngãi: CSGT dùng xe đặc chủng đưa thí sinh đến điểm thi sát giờ phát đề

Linh Khanh

TPO - Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Cảnh sát giao thông (CSGT) em Hiêng đã được đưa đến điểm thi an toàn và có mặt đúng giờ theo quy định, không bỏ lỡ môn thi trong sáng nay.

Sáng 1/6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tuyển sinh THPT năm học 2026-2027 tại điểm thi Trường THCS và THPT Phạm Kiệt (xã Sơn Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi), Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 - Khu vực 2 nhận được thông tin về một trường hợp thí sinh chưa đến điểm thi dù thời gian phát đề đã cận kề.

Nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp, lực lượng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng sử dụng xe đặc chủng đưa em đến trường an toàn, kịp giờ dự thi.

Em Hiêng đã được CSGT đưa đến điểm thi an toàn và có mặt đúng giờ theo quy định

Thí sinh được xác định là em Đinh Văn Hiêng (sinh năm 2011, trú tại xã Sơn Kỳ). Trước tình huống khẩn cấp có thể ảnh hưởng đến cơ hội dự thi của em, Thượng úy Nguyễn Chí Công, Tổ trưởng Tổ công tác, đã lập tức sử dụng xe ô tô đặc chủng phối hợp cùng các lực lượng chức năng đến tận nhà đón thí sinh.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, em Hiêng đã được đưa đến điểm thi an toàn và có mặt đúng giờ theo quy định, không bỏ lỡ môn thi trong sáng nay.

Hành động nhanh chóng, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát giao thông tuy là một việc làm nhỏ trong quá trình thực thi nhiệm vụ, nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt đối với tương lai của một học sinh.

Trong thời khắc quyết định của kỳ thi, sự hỗ trợ ấy không chỉ giúp một thí sinh giữ được cơ hội bước tiếp trên con đường học tập mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân gần dân, vì dân phục vụ.

Gia đình thí sinh và nhiều phụ huynh có mặt tại điểm thi đều bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Việc làm này tiếp tục góp phần tô đẹp hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân, nhất là trong những hoạt động đồng hành, hỗ trợ thí sinh mỗi mùa thi đến.

Giữa những áp lực của kỳ thi, chuyến xe đặc biệt ấy không chỉ chở một thí sinh đến phòng thi đúng giờ, mà còn chuyên chở sự sẻ chia, trách nhiệm và tính nhân văn của lực lượng thực thi công vụ đối với cộng đồng.

