124 tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Chiều 1/6, tại Hà Nội, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 đã hoàn thành vòng chấm chung khảo sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm.

Dưới sự chủ trì của ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, Hội đồng Chung khảo đã nghe báo cáo kết quả vòng sơ khảo, tiến hành thảo luận, thẩm định các tác phẩm vào chung khảo, bỏ phiếu và xét trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu bế mạc.

Phát biểu bế mạc, ông Lê Quốc Minh cho biết, các thành viên Hội đồng đã làm việc với tinh thần khách quan, công tâm và trách nhiệm cao để đánh giá 177 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn từ vòng sơ khảo.

Theo đánh giá của Hội đồng Chung khảo, các tác phẩm dự giải năm nay đáp ứng tốt các tiêu chí xét chọn theo Điều lệ Giải và hướng dẫn của Hội đồng Giải. Nhiều tác phẩm phản ánh toàn diện, sâu sắc đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước trong năm 2025.

Các thành viên Hội đồng chung khảo bỏ phiếu lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất.

Đặc biệt, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có tính phát hiện, phản biện và xây dựng cao; bám sát các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, cách làm hiệu quả có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Không ít tác phẩm cho thấy sự đổi mới về tư duy làm báo, ứng dụng công nghệ hiện đại và các hình thức thể hiện sáng tạo, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận công chúng.

Hội đồng Chung khảo cũng ghi nhận những đổi mới trong cơ cấu tổ chức và chất lượng thẩm định của Hội đồng sơ khảo năm nay, đồng thời đề xuất một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trong các mùa giải tới, nhất là công tác tuyển chọn từ cơ sở và việc tuyên truyền, quảng bá đối với một số loại giải.

Sau quá trình thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu, Hội đồng Chung khảo đã thống nhất lựa chọn 124 tác phẩm để trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025, gồm 12 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích.

Theo kế hoạch, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX sẽ được tổ chức trọng thể vào tối 21/6/2026, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tại thành phố Hải Phòng.

Bế mạc phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia bày tỏ cảm ơn các thành viên Hội đồng đã dành nhiều tâm huyết, trách nhiệm cho công tác chấm giải, góp phần bảo đảm chất lượng, uy tín và vị thế của Giải Báo chí Quốc gia - giải thưởng nghề nghiệp cao quý nhất của những người làm báo Việt Nam.

