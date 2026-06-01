4 'đầu tàu' giáo dục đại học với mục tiêu lọt top hàng đầu châu Á

TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký Quyết định số 966 phê duyệt Đề án phát triển một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ theo hướng đạt trình độ tiên tiến của nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong khu vực châu Á.

Đề án hướng tới phát triển Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Việt Đức cùng với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành những trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực châu Á.

Đại học Kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành trung tâm đại học thông minh, kết nối giáo dục quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2035, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Việt Đức là những cơ sở giáo dục đại học công lập trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, có hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất hiện đại, đạt tiêu chuẩn khu vực, phấn đấu duy trì vị thế thuộc nhóm trường hàng đầu khu vực châu Á trong những ngành, lĩnh vực thế mạnh của từng trường.

Trong đó, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là đại học đa ngành, đa lĩnh vực thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu khu vực châu Á trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý; góp phần xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại hàng đầu của cả nước và khu vực.

Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là một cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn của nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu khu vực châu Á về đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong y học hiện đại đạt chuẩn quốc tế.

Trong khi đó, Trường Đại học Việt Đức sẽ là một đại học nghiên cứu, hoạt động theo mô hình đại học nghiên cứu hàng đầu của Cộng hòa Liên bang Đức; là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu kỹ thuật và đổi mới sáng tạo xuất sắc, đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn của nhóm 200 trường đại học hàng đầu khu vực châu Á về kỹ thuật - công nghệ chính xác và thông minh…

Đưa AI vào giảng dạy, nghiên cứu và quản trị có kiểm soát

Đề án đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện các mục tiêu trên. Trong đó, Đề án triển khai nâng cấp, mở rộng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất của Đại học Kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm đại học thông minh, kết nối giáo dục quốc tế;

Đề án cũng hướng tới việc mở rộng diện tích của phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long, phát triển phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Khánh Hoà.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy, nghiên cứu và quản trị có kiểm soát, bảo đảm an toàn, minh bạch, trách nhiệm giải trình và tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu, đạo đức và liêm chính học thuật; phát triển tài nguyên giáo dục mở, kết nối, liên thông và chia sẻ cơ sở dữ liệu của nhà trường với cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục đại học và Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Đề án cũng xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tài năng và chất lượng cao, chuyên sâu, đặc thù dựa trên thế mạnh của nhà trường, bảo đảm chuẩn đầu ra theo hướng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế.