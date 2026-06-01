Hải Phòng: Hơn 800 thí sinh bỏ thi vào lớp 10

TPO - Sau 3 buổi thi vào lớp 10 tại Hải Phòng, có 1.473 lượt thí sinh vắng. Trong đó, 674 thí sinh vắng do được tuyển thẳng, 801 thí sinh không đến dự thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hải Phòng diễn ra trong 3 ngày (31-2/6). Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, do đó quy mô kỳ thi tăng cả số lượng thí sinh, hội đồng thi và cán bộ làm nhiệm vụ.

Năm nay, TP Hải Phòng có 61.751 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập. Trong đó, 58.739 thí sinh dự thi hệ đại trà và 3.012 thí sinh đăng ký thi vào các trường THPT chuyên Trần Phú và Nguyễn Trãi.

Sở GD&ĐT Hải Phòng bố trí 102 hội đồng thi đại trà với 2.510 phòng thi và huy động khoảng 7.750 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi và chấm thi.

Thí sinh đến điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, TP Hải Phòng.

Tại buổi thi môn Ngoại ngữ (chiều 31/5), có 61.268 thí sinh đến dự thi, vắng 483 thí sinh. Trong đó, có 123 thí sinh vắng do được tuyển thẳng, 360 thí sinh không dự thi.

Trong buổi thi môn Ngữ văn (sáng 1/6), có 61.259 thí sinh dự thi, vắng 492 thí sinh. Trong đó, có 262 thí sinh vắng do được tuyển thẳng, 230 thí sinh không dự thi.

Trong buổi thi môn Toán (chiều 1/6), có 61.251 thí sinh dự thi, vắng 500 thí sinh. Trong đó, có 289 thí sinh vắng do được tuyển thẳng, 211 thí sinh không dự thi.

Ngoài ra, một thí sinh đến muộn 18 phút tại Hội đồng THPT Nguyễn Du nên không được dự thi theo quy chế.

