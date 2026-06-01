Giáo dục

Xác minh vụ nam sinh lớp 8 ở Lào Cai bị hành hung giữa phố

Văn Đức

TPO - Các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đang vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân, mức độ vi phạm và trách nhiệm của các cá nhân liên quan vụ việc một học sinh lớp 8 bị hành hung sau mâu thuẫn với nhóm bạn.

Tối 30/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một học sinh bị nhóm thanh thiếu niên hành hung trên địa bàn phường Lào Cai. Đoạn video được đăng tải từ một tài khoản được cho là của mẹ học sinh bị hành hung, nhanh chóng thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến từ dư luận.

Theo nội dung video, sau khi xảy ra va chạm và mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, một nhóm thanh thiếu niên đã xảy ra xô xát. Trong quá trình đó, một học sinh bị hành hung (trong đó có hành vi bị người khác sử dụng mũ bảo hiểm để đánh vào người). Sau vụ việc, học sinh này đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 2 Lào Cai để theo dõi sức khỏe.

Theo UBND phường Lào Cai, vụ việc xảy ra vào tối 27/5. Thông tin ban đầu cho thấy học sinh bị hành hung học lớp 8 tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám; người có hành vi hành hung là cựu học sinh lớp 9 của Trường THCS Kim Tân. Cả hai trường đều thuộc địa bàn phường Lào Cai, nơi vụ việc xảy ra.

Hình ảnh nam thanh niên bị nhóm bạn hành hung. Ảnh cắt từ clip.

Bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết: "Sở Giáo dục và Đào tạo đã nắm được thông tin về việc một học sinh lớp 8 ở phường Lào Cai bị bạo lực. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục nắm bắt sự việc; đồng thời có văn bản đề nghị UBND phường Lào Cai xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo thẩm quyền. Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các cá nhân có vi phạm".

Ông Nguyễn Duy Long, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Lào Cai cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp với lực lượng công an, nhà trường và gia đình các bên liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc. Quan điểm của phường là xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ. Các thông tin về nguyên nhân, mức độ vi phạm và trách nhiệm của các cá nhân liên quan sẽ được công bố sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền, ông Long cho biết thêm.

