FPT School Vinh tuyển dụng quy mô lớn trước thềm năm học mới

Trước thềm năm học mới, Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Vinh (FPT School Vinh) triển khai đợt tuyển dụng nhân sự quy mô lớn nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ, giáo viên cho giai đoạn vận hành. Chương trình ghi nhận hơn 1.000 hồ sơ ứng tuyển, trong đó hơn 400 ứng viên tham gia phỏng vấn trực tiếp.

Ngày hội tuyển dụng được tổ chức không chỉ nhằm tuyển chọn nhân sự cho giai đoạn vận hành mà còn là dịp để nhà trường cung cấp thông tin chi tiết về mô hình đào tạo, định hướng phát triển và các cơ hội việc làm. Công tác xây dựng đội ngũ đang được nhà trường đẩy mạnh nhằm đảm bảo chất lượng nhân sự trước thời điểm khai giảng.

Một điểm đáng chú ý là sự kiện thu hút lượng lớn ứng viên từng làm việc tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM hoặc các cơ sở giáo dục uy tín tại địa phương. Điều này cho thấy sự quan tâm đáng kể đối với các cơ hội nghề nghiệp mới trong lĩnh vực giáo dục tại Nghệ An.

Trong khuôn khổ chương trình, các ứng viên được tham quan cơ sở vật chất, tìm hiểu mô hình đào tạo và trao đổi trực tiếp với đại diện nhà trường về kế hoạch vận hành trong thời gian tới.

Theo TS. Trần Hải Hưng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Vinh, số lượng hồ sơ nhận được cho thấy sự quan tâm của đội ngũ giáo viên và người lao động đối với những cơ hội nghề nghiệp mới trong lĩnh vực giáo dục tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. "Điều chúng tôi tìm kiếm không chỉ là những giáo viên có chuyên môn tốt mà còn là những người thực sự yêu nghề, sẵn sàng đổi mới và đồng hành cùng học sinh trong môi trường giáo dục hiện đại. Mỗi cán bộ giáo viên gia nhập FPT School Vinh sẽ góp phần kiến tạo thế hệ công dân toàn cầu cho Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ." TS. Trần Hải Hưng chia sẻ.

Bên cạnh yếu tố nghề nghiệp, môi trường làm việc và cơ sở vật chất cũng là điểm thu hút nhiều ứng viên. Chị Hồ Thị Ánh, ứng viên vị trí Giáo viên bán trú, bày tỏ sự ấn tượng với không gian học tập tại trường: “Tôi cảm nhận được sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất cũng như môi trường làm việc. Đây là yếu tố giúp giáo viên có thêm động lực để gắn bó và phát triển nghề nghiệp lâu dài”, chị Ánh chia sẻ.

Trong khi đó, chị Nông Thúy Hằng, ứng viên vị trí Cán bộ Công tác học sinh, cho biết mong muốn được làm việc trong một môi trường giáo dục hiện đại ngay tại quê hương sau nhiều năm học tập và làm việc ở các thành phố lớn: "Khi FPT Schools phát triển tại Vinh, học sinh địa phương sẽ có thêm cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục tiên tiến. Tôi mong muốn được đồng hành cùng nhà trường để mang đến những trải nghiệm tích cực cho học sinh, đồng thời tìm kiếm môi trường làm việc chuyên nghiệp phù hợp với kinh nghiệm của bản thân" chị Hằng cho biết.

Ứng viên Nông Thuý Hằng - Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 tham gia ứng tuyển

Theo đại diện nhà trường, việc xây dựng đội ngũ nhân sự là một trong những ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn chuẩn bị vận hành, nhằm đáp ứng kế hoạch phát triển trong những năm tới. FPT School Vinh định hướng xây dựng môi trường học tập chú trọng công nghệ, trải nghiệm và sự phát triển toàn diện của học sinh. Theo đại diện nhà trường, để hiện thực hóa mục tiêu này, đội ngũ cán bộ, giáo viên sẽ là một trong những yếu tố then chốt.

Với hơn 1.000 hồ sơ cùng gần 400 lượt phỏng vấn, đợt tuyển dụng đầu tiên của FPT School Vinh đã ghi nhận sự quan tâm lớn từ thị trường lao động giáo dục tại Nghệ An, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị nhân sự trước khi chính thức đi vào hoạt động.