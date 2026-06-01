Hơn 151.000 thí sinh TPHCM đang thi môn Anh văn

report Hơn 151.000 thí sinh tại TPHCM đang làm bài thi môn Tiếng Anh

Chiều 1/6, hơn 151.000 thí sinh tại TPHCM bắt đầu làm bài thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Tại nhiều điểm thi, không khí trước giờ làm bài khá thoải mái khi nhiều học sinh cho biết tự tin với môn thi này.

Em Tấn Khôi, dự thi tại điểm thi THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn), chia sẻ Tiếng Anh là môn sở trường nên em khá yên tâm trước khi bước vào phòng thi. "Em nghĩ sẽ vượt qua môn thi này rất nhẹ nhàng", Khôi bày tỏ.

Nữ chiến sĩ thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM) tặng bút cho thí sinh trước giờ thi môn Tiếng Anh chiều 1/6 tại điểm thi THCS Lê Quý Đôn, phường Thủ Đức.

Theo định hướng của Sở GD&ĐT TPHCM, đề thi Tiếng Anh năm nay không chỉ đánh giá kiến thức ngữ pháp và từ vựng mà còn tập trung kiểm tra khả năng hiểu và sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp thực tế. Đề thi được xây dựng theo hướng đánh giá toàn diện các kỹ năng ngôn ngữ, đồng thời khuyến khích đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giao tiếp, lấy học sinh làm trung tâm.

Nội dung đánh giá bao gồm các phần ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp, viết và đọc hiểu. Ở phần ngữ âm, thí sinh cần nắm vững cách phát âm nguyên âm, phụ âm và quy tắc đặt trọng âm từ.

Phần từ vựng, ngữ pháp yêu cầu vận dụng đa dạng vốn từ và các cấu trúc đã học trong chương trình.

Đề thi cũng kiểm tra khả năng xử lý các tình huống giao tiếp đơn giản gắn với đời sống hằng ngày. Đối với kỹ năng viết, học sinh phải hoàn thành đúng dạng từ, viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn và viết câu dựa trên các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng đã học.

Phần đọc hiểu gồm một bài đọc khoảng 180-200 từ để tìm kiếm thông tin và một bài đọc điền khuyết dài khoảng 80-100 từ.​

Đáng chú ý, đề thi năm nay xuất hiện hai câu hỏi mới ở phần viết cụm từ theo thông tin cho sẵn. Dạng câu hỏi này nhằm đánh giá khả năng khai thác chú thích trong từ điển để tìm kiếm thông tin ngôn ngữ cũng như vận dụng kiến thức tiếng Anh của học sinh trong thực tế.