Giáo dục

Hơn 151.000 thí sinh TPHCM đang thi môn Anh văn

BÁO TIỀN PHONG

TPO - Chiều 1/6, hơn 151.000 thí sinh TPHCM bước vào môn thi Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Nhiều em tỏ ra tự tin khi đề thi tiếp tục hướng đến đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ trong thực tế.

Chuyên gia gợi ý giải đề tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh tại TPHCM:

- Cô Nguyễn Thị Kiều Phi Yến - Giáo viên bộ môn tiếng Anh Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng

- Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh - Quản lý học thuật DOL English

Điều phối chương trình:

- Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, MC song ngữ, Top 10 Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Hoàng Mỹ Vân

report Thạc sĩ, giáo viên IELTS 8.5 sẵn sàng giải đề thi môn Tiếng Anh

Hơn 151.000 học sinh TPHCM bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập trong hai ngày 1 và 2/6. Đây được xem là một trong những kỳ thi có tính cạnh tranh cao nhất cả nước khi dự kiến có hơn 30.000 thí sinh không có suất vào trường công lập. Đồng hành cùng thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi quan trọng này, Báo Tiền Phong tổ chức chuỗi livestream đặc biệt với chủ đề Gợi ý và giải đề thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM năm 2026.
Môn Ngoại ngữ có sự tham gia của cô Nguyễn Thị Kiều Phi Yến - giáo viên môn Tiếng Anh - Tiếng Trung Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng. Cô Phi Yến có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy lớp 9 và 12, giúp các em học sinh vượt qua các kỳ thi tốt nghiệp một cách dễ dàng.
Đồng hành với buổi livestream còn có Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh (IELTS 8.5) hiện là quản lý học thuật tại DOL English. Cô Ngọc Anh từng đoạt học bổng và tốt nghiệp cử nhân kinh tế loại ưu, ĐH Tài chính (trực thuộc Chính phủ Nga).
Cô giành học bổng và tốt nghiệp thạc sĩ tài chính loại xuất sắc ĐH West of England (UWE Bristol), Vương quốc Anh; có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế TESOL & TEFL, từng đạt danh hiệu "Đại sứ quốc tế" thời đại học…
Ngoài việc giải đề và gợi ý đáp án, các chuyên gia còn phân tích những câu hỏi có tính phân loại cao, những lỗi học sinh thường gặp, đồng thời chia sẻ các lưu ý giúp phụ huynh và học sinh có thêm cơ sở đánh giá kết quả làm bài.
MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân là người dẫn dắt, điều phối sự kiện.
report Hơn 151.000 thí sinh tại TPHCM đang làm bài thi môn Tiếng Anh

Chiều 1/6, hơn 151.000 thí sinh tại TPHCM bắt đầu làm bài thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Tại nhiều điểm thi, không khí trước giờ làm bài khá thoải mái khi nhiều học sinh cho biết tự tin với môn thi này.

Em Tấn Khôi, dự thi tại điểm thi THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn), chia sẻ Tiếng Anh là môn sở trường nên em khá yên tâm trước khi bước vào phòng thi. "Em nghĩ sẽ vượt qua môn thi này rất nhẹ nhàng", Khôi bày tỏ.

Nữ chiến sĩ thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM) tặng bút cho thí sinh trước giờ thi môn Tiếng Anh chiều 1/6 tại điểm thi THCS Lê Quý Đôn, phường Thủ Đức.

Theo định hướng của Sở GD&ĐT TPHCM, đề thi Tiếng Anh năm nay không chỉ đánh giá kiến thức ngữ pháp và từ vựng mà còn tập trung kiểm tra khả năng hiểu và sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp thực tế. Đề thi được xây dựng theo hướng đánh giá toàn diện các kỹ năng ngôn ngữ, đồng thời khuyến khích đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giao tiếp, lấy học sinh làm trung tâm.

Nội dung đánh giá bao gồm các phần ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp, viết và đọc hiểu. Ở phần ngữ âm, thí sinh cần nắm vững cách phát âm nguyên âm, phụ âm và quy tắc đặt trọng âm từ.

Phần từ vựng, ngữ pháp yêu cầu vận dụng đa dạng vốn từ và các cấu trúc đã học trong chương trình.

Đề thi cũng kiểm tra khả năng xử lý các tình huống giao tiếp đơn giản gắn với đời sống hằng ngày. Đối với kỹ năng viết, học sinh phải hoàn thành đúng dạng từ, viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn và viết câu dựa trên các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng đã học.

Phần đọc hiểu gồm một bài đọc khoảng 180-200 từ để tìm kiếm thông tin và một bài đọc điền khuyết dài khoảng 80-100 từ.​

Đáng chú ý, đề thi năm nay xuất hiện hai câu hỏi mới ở phần viết cụm từ theo thông tin cho sẵn. Dạng câu hỏi này nhằm đánh giá khả năng khai thác chú thích trong từ điển để tìm kiếm thông tin ngôn ngữ cũng như vận dụng kiến thức tiếng Anh của học sinh trong thực tế.

report 603 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn

Sáng 1/6, thí sinh tại TPHCM đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Theo Sở GD&ĐT TPHCM, có 603 thí sinh vắng thi ở môn đầu tiên và chưa ghi nhận trường hợp vi phạm quy chế thi.

Thí sinh tại TPHCM đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 vào sáng 1/6.

Đánh giá về đề thi năm nay, thạc sĩ Hồ Viết Cường - Phó hiệu trưởng THCS - THPT Hai Bà Trưng nhận định phổ điểm dự kiến sẽ không có nhiều biến động so với những năm gần đây, tập trung chủ yếu trong khoảng 6,5-7,5 điểm.

Tuy nhiên, để đạt mức điểm cao từ 8 trở lên, thí sinh cần có vốn sống phong phú, khả năng quan sát thực tiễn và biết liên hệ, thể hiện quan điểm cá nhân một cách thuyết phục trong các câu hỏi nghị luận và vận dụng.

