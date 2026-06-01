Hơn 151.000 thí sinh TPHCM đang thi môn Anh văn

Chuyên gia gợi ý giải đề tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh tại TPHCM:
- Cô Nguyễn Thị Kiều Phi Yến - Giáo viên bộ môn tiếng Anh Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng
- Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh - Quản lý học thuật DOL English
Điều phối chương trình:
- Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, MC song ngữ, Top 10 Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Hoàng Mỹ Vân
Chiều 1/6, hơn 151.000 thí sinh tại TPHCM bắt đầu làm bài thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Tại nhiều điểm thi, không khí trước giờ làm bài khá thoải mái khi nhiều học sinh cho biết tự tin với môn thi này.
Em Tấn Khôi, dự thi tại điểm thi THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn), chia sẻ Tiếng Anh là môn sở trường nên em khá yên tâm trước khi bước vào phòng thi. "Em nghĩ sẽ vượt qua môn thi này rất nhẹ nhàng", Khôi bày tỏ.
Theo định hướng của Sở GD&ĐT TPHCM, đề thi Tiếng Anh năm nay không chỉ đánh giá kiến thức ngữ pháp và từ vựng mà còn tập trung kiểm tra khả năng hiểu và sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp thực tế. Đề thi được xây dựng theo hướng đánh giá toàn diện các kỹ năng ngôn ngữ, đồng thời khuyến khích đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giao tiếp, lấy học sinh làm trung tâm.
Nội dung đánh giá bao gồm các phần ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp, viết và đọc hiểu. Ở phần ngữ âm, thí sinh cần nắm vững cách phát âm nguyên âm, phụ âm và quy tắc đặt trọng âm từ.
Phần từ vựng, ngữ pháp yêu cầu vận dụng đa dạng vốn từ và các cấu trúc đã học trong chương trình.
Đề thi cũng kiểm tra khả năng xử lý các tình huống giao tiếp đơn giản gắn với đời sống hằng ngày. Đối với kỹ năng viết, học sinh phải hoàn thành đúng dạng từ, viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn và viết câu dựa trên các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng đã học.
Phần đọc hiểu gồm một bài đọc khoảng 180-200 từ để tìm kiếm thông tin và một bài đọc điền khuyết dài khoảng 80-100 từ.
Đáng chú ý, đề thi năm nay xuất hiện hai câu hỏi mới ở phần viết cụm từ theo thông tin cho sẵn. Dạng câu hỏi này nhằm đánh giá khả năng khai thác chú thích trong từ điển để tìm kiếm thông tin ngôn ngữ cũng như vận dụng kiến thức tiếng Anh của học sinh trong thực tế.
Sáng 1/6, thí sinh tại TPHCM đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Theo Sở GD&ĐT TPHCM, có 603 thí sinh vắng thi ở môn đầu tiên và chưa ghi nhận trường hợp vi phạm quy chế thi.
Đánh giá về đề thi năm nay, thạc sĩ Hồ Viết Cường - Phó hiệu trưởng THCS - THPT Hai Bà Trưng nhận định phổ điểm dự kiến sẽ không có nhiều biến động so với những năm gần đây, tập trung chủ yếu trong khoảng 6,5-7,5 điểm.
Tuy nhiên, để đạt mức điểm cao từ 8 trở lên, thí sinh cần có vốn sống phong phú, khả năng quan sát thực tiễn và biết liên hệ, thể hiện quan điểm cá nhân một cách thuyết phục trong các câu hỏi nghị luận và vận dụng.