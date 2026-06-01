Niềng răng, vít chọc thẳng vào xoang mũi bệnh nhân, bệnh viện nói gì?

TPO - Sau một thời gian niềng răng, nam bệnh nhân thấy khó chịu trong mũi nên đi soi (mũi họng) bỗng tá hỏa phát hiện: vít niềng răng chọc thẳng lên xoang. Đại diện Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương khi được hỏi, đã cho biết, tỷ lệ này có thể xảy ra trong quá trình điều trị.

Niềng răng, đinh vít chọc thẳng vào xoang mũi

Trưa 1/6, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, chị M.L.T (Hà Nội) cho biết, vừa đưa con trai đi nhổ 4 chiếc đinh vít nong hàm chọc thẳng lên mũi. Từ tháng 11/2025, con trai chị là cháu N.C.K (15 tuổi) tới Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương khám do răng bị hô. Sau thăm khám, bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân N.C.K hàm dưới lệnh phải, răng khấp khểnh. Kế hoạch điều trị sẽ dùng ốc nong xương hàm, làm đều các răng.

Bệnh nhân tiếp tục điều trị nong hàm (gắn mắc cài từ cuối năm 2025 tới nay). Tuy nhiên, hơn 1 tháng nay, con trai kêu khó chịu, chị M.L.T đưa cháu đi khám tai mũi họng, phát hiện 4 chiếc đinh vít niềng răng chọc thẳng lên mũi. Niêm mạc mũi phù nề, sàn khe 2 bên đọng dịch mủ, theo dõi nấm trong mũi.

Bệnh nhân N.C.K bị 4 chiếc đinh vít nong hàm chọc thẳng lên mũi. Ảnh: NVCC.

“Tôi đã đưa con trở lại Bệnh viện Răng hàm Mặt trung ương kiểm tra và tháo 4 chiếc đinh vít. Hiện giờ, từ miệng có các lỗ thông lên mũi, phải theo dõi nguy cơ nhiễm nấm mũi. Y tá xử lý lấy đinh có nói, do xương hàm mỏng nên đinh đâm lên”, chị M.L.T nói.

Theo chị T, để yên tâm điều trị, gia đình lựa chọn bệnh viện đầu ngành lĩnh vực răng hàm mặt. Nhưng trong quá trình điều trị, nhiều quy định của bệnh viện khá cứng nhắc gây khó cho bệnh nhân như: đơn thuốc kháng viêm bác sĩ kê cho mang đến nhà thuốc bệnh viện không bán (lý do đơn thuốc phải đánh máy mới bán, chữ bác sĩ viết tay), đặt lịch hẹn qua số máy bàn, thậm chí đến theo lịch không gặp bác sĩ.

Theo chị T, việc không được chứng kiến quá trình bác sĩ khám và bắt đinh vít khiến bệnh nhi và người nhà rất lo lắng. Chị T kể lại trải nghiệm khi du học Úc: trước khi nhổ răng khôn, chị được xem video mô phỏng toàn bộ ca mổ để tự tin đưa ra quyết định. Đồng thời, bệnh viện tại Úc luôn cho phép người thân đi cùng để hỗ trợ và làm chỗ dựa tinh thần cho người bệnh.

Bệnh viện nói gì?

Chiều 1/6, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, TS.BS Phạm Thanh Hà – Phó Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương cho biết, đã yêu cầu bác sĩ điều trị cho bệnh nhân N.C.K báo cáo về sự việc. Ông Hà thông tin, đây không phải sự cố ngoài ý muốn, cũng không phải tai biến. Theo y văn, tình trạng bắt vít, xương hàm mỏng đã xảy ra, có khoảng 20-70%, ốc vít phải khoan vào xương hàm thông lên xoang mũi mới đủ bám chắc. Vít niềng răng tạm thời, neo giữ; hết thời gian tháo vít.

"Tôi chưa kiểm tra việc bác sĩ giải thích cho bệnh nhân và người nhà. Thông thường trước khi thực hiện, bác sĩ thông báo tai biến có thể xảy ra như lỏng vít, nhiễm trùng...", ông Hà nói.

Vậy trước khi làm, về nguyên tắc, bác sĩ phải thông báo cho bệnh nhân, vậy có điều này không thưa ông? "Thông thường, những thứ không mong muốn hoặc bị sai, bác sĩ mới thông báo. Những những trường hợp trong y văn có thể xảy ra, không bắt buộc thông báo cho bệnh nhân", ông Hà nói.

TS.BS Phạm Thanh Hà – Phó Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong.

Trong khi đó, bác sĩ Vũ Thị Bích Nguyệt, người phụ trách bệnh nhân thông tin sau khi biết sự việc: "Tôi đã gọi điện cho mẹ bệnh nhân giải thích và sẽ cho bệnh nhân tới khám lại, tiếp tục điều trị". Bác sỹ Nguyệt lý giải thêm: “Khi cháu khám ở trường nghi viêm họng, đi nội soi thì phát hiện vấn đề. Tôi cũng nói với mẹ bệnh nhân, nếu không làm trong ngành y, nhìn hiện tượng như vậy cũng hoảng. Nhưng về chuyên môn, tôi báo cáo lãnh đạo bệnh viện, nong xương có 2 bản (xương), nong để tách 2 bản xương này ra. Khi vít xuyên qua 2 bản xương, người dân bình thường nhìn thấy sẽ rất sợ. Y văn trên thế giới báo cáo nhiều ca như vậy".

Bốn chiếc đinh vít đâm thủng xoang mũi bệnh nhân được lấy ra. Ảnh:NVCC.

Theo y văn như vậy, nhưng nếu người nhà mình bị như vậy, liệu bác sỹ có cảm thấy bình thường; thậm chí ảnh hưởng gì tới sức khoẻ hay không? BS Nguyệt nói: "Khi có vật thể lạ vào khoang miệng, khoang mũi không thể là bình thường, sẽ có khó chịu cho bệnh nhân. Trường hợp, vít không gây ra biến chứng (như viêm nhiễm, bệnh nhân thấy khó thở) thì là bình thường. Bệnh nhân có dấu hiệu viêm là một trong những biến chứng".

Đối với phản ánh, bệnh nhân không có số điện thoại liên lạc với bác sĩ điều trị, ông Hà cho biết, đây là quy định của bệnh viện nhằm ngăn tình trạng bác sĩ kéo bệnh nhân ra phòng khám riêng. Hiện nay, việc kê đơn thuốc trên hệ thống máy vi tính nên việc đơn thuốc viết tay, nhà thuốc không bán là cứng nhắc.

“Tôi báo cáo lãnh đạo bệnh viện có giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân”, ông Hà cho biết.