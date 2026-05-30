Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người phụ nữ ở Đắk Lắk tố bị chồng đánh đập sau sinh

Nguyễn Thảo

TPO - Một người phụ nữ ở Đắk Lắk bị chồng đánh đập sau khi mới sinh em bé được 2 tháng. Người này đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Ngày 30/5, lãnh đạo Công an xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của một phụ nữ phản ánh việc bị chồng bạo hành và đang xác minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

unknown.jpg
Hình ảnh người phụ nữ sau khi bị chồng hành hung. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, ngày 29/5, người phụ nữ này đã có đơn gửi công an trình báo vụ việc bị chồng hành hung. Chị L.T.N.D. (37 tuổi, trú tại xã Krông Pắk) cũng xác nhận đã đăng tải hình ảnh và clip bản thân bị chồng bạo hành trên mạng xã hội để cầu cứu sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng và cộng đồng.

Trong clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị người đàn ông hành hung. Người này ngồi dưới nền nhà, liên tục bật khóc sau khi bị đánh. Clip ghi lại cảnh chị D. bị đánh diễn ra từ ngày 28/2. Tuy nhiên, thời điểm này chị D. mới sinh con được khoảng 2 tháng nên không báo cho người thân và công an.

Được biết, giữa vợ chồng chị D. có mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân. Chị biết chồng có quan hệ ngoài luồng nên mỗi lần lên tiếng về vấn đề này, chị đều bị chồng quát mắng, hành hung. Hiện chị D. đã đưa 3 người con nhỏ về nhà bố mẹ ruột của mình để ở.

Nguyễn Thảo
#hành hung #phụ nữ #cơ quan #Đắk Lắk #bạo hành

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe