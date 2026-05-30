Người phụ nữ ở Đắk Lắk tố bị chồng đánh đập sau sinh

TPO - Một người phụ nữ ở Đắk Lắk bị chồng đánh đập sau khi mới sinh em bé được 2 tháng. Người này đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Ngày 30/5, lãnh đạo Công an xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của một phụ nữ phản ánh việc bị chồng bạo hành và đang xác minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Hình ảnh người phụ nữ sau khi bị chồng hành hung. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, ngày 29/5, người phụ nữ này đã có đơn gửi công an trình báo vụ việc bị chồng hành hung. Chị L.T.N.D. (37 tuổi, trú tại xã Krông Pắk) cũng xác nhận đã đăng tải hình ảnh và clip bản thân bị chồng bạo hành trên mạng xã hội để cầu cứu sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng và cộng đồng.

Trong clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị người đàn ông hành hung. Người này ngồi dưới nền nhà, liên tục bật khóc sau khi bị đánh. Clip ghi lại cảnh chị D. bị đánh diễn ra từ ngày 28/2. Tuy nhiên, thời điểm này chị D. mới sinh con được khoảng 2 tháng nên không báo cho người thân và công an.

Được biết, giữa vợ chồng chị D. có mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân. Chị biết chồng có quan hệ ngoài luồng nên mỗi lần lên tiếng về vấn đề này, chị đều bị chồng quát mắng, hành hung. Hiện chị D. đã đưa 3 người con nhỏ về nhà bố mẹ ruột của mình để ở.