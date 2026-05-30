Cựu hiệu trưởng vừa được đình chỉ điều tra kể về biến cố khi bị cáo buộc 'tham ô'

TPO - Sau khi có quyết định đình chỉ điều tra vụ án và bị can, ông Trần Văn Tâm - cựu Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (Cà Mau) đã có những chia sẻ đầu tiên về quãng thời gian nhiều năm sống trong tâm trạng lo lắng, chờ đợi kết quả giải quyết vụ việc. Đồng thời hy vọng có cơ hội tiếp tục được đứng trên bục giảng.

Ông Trần Văn Tâm chia sẻ với PV Tiền Phong.

Ngày 30/5, chia sẻ với PV Tiền Phong sau khi nhận quyết định đình chỉ điều tra, ông Trần Văn Tâm, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau (người bị toà sơ thẩm tuyên 7 năm tù vì ‘tham ô’ 10 triệu đồng, sau đó toà phúc thẩm tuyên huỷ án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại) cho biết. Bản thân khá bất ngờ khi nhận được giấy mời từ cơ quan điều tra.

Theo ông Tâm, vào chiều hôm trước (ngày 28/5 – PV), khi đang tập thể dục, ông không biết cán bộ điều tra đã gọi điện thoại liên hệ. Đến gần 18h cùng ngày, vợ ông mới thông báo cơ quan điều tra mời ông đến làm việc vào lúc 14h30 ngày 29/5. Tuy nhiên, nội dung buổi làm việc không được thông báo cụ thể.

“Lúc đó tôi cũng lo lắng vì không biết cơ quan điều tra mời lên để làm việc gì. Dù các cán bộ điều tra luôn làm việc rất tâm lý, tạo không khí gần gũi, nhưng mỗi lần nhận giấy mời tôi vẫn cảm thấy áp lực, nhất là ở tuổi này chỉ mong cuộc sống được yên ổn”, ông Tâm nói.

Thầy Trần Văn Tâm chia sẻ với PV báo Tiền Phong về quãng thời gian nhiều biến cố khi bị cáo buộc tham ô 10 triệu đồng.

Theo lời kể của ông Tâm, đúng lịch hẹn, ông có mặt tại cơ quan điều tra. Tại đây, các cán bộ tiếp đón và làm việc trong không khí nghiêm túc nhưng cởi mở. Sau ít phút trao đổi, cơ quan điều tra công bố quyết định đình chỉ điều tra đối với ông.

“Khi nghe công bố quyết định đình chỉ điều tra, tôi rất vui và phấn chấn. Tuy nhiên lúc đó tôi chỉ kịp xem lướt qua nội dung văn bản rồi ký nhận. Sau khi về nhà, tôi mới dành thời gian đọc kỹ hơn để nắm rõ các nội dung liên quan, đọc xong tay còn run run vì vui sướng”, ông Tâm chia sẻ.

Ông cho biết sau khi nhận quyết định, ông chưa vội thông tin rộng rãi vì muốn xem xét kỹ các nội dung trong hồ sơ. Nếu có vấn đề nào chưa rõ, ông sẽ tiếp tục trao đổi với cơ quan điều tra để được giải thích, làm rõ.

Theo lời chia sẻ của cựu Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây, trong thời gian được bảo lãnh và chờ giải quyết vụ việc, ông chủ yếu phụ giúp vợ công việc ở quán ăn sáng tại nhà. Ông cũng thiết kế, xây dựng cơ sở vật chất cho Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa do con trai thành lập.

Liên quan đến chế độ công tác, ông Tâm cho biết, trong thời gian bị khởi tố và được cho tại ngoại, ông không tham gia giảng dạy nhưng vẫn được hưởng 50% mức lương theo quy định. Sau khi nhận quyết định đình chỉ điều tra, ông dự kiến sẽ nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan, và làm việc với các cơ quan chức năng để được hướng dẫn về chế độ, quyền lợi cũng như việc bố trí công tác trong thời gian tới.

“Trước mắt, tôi muốn làm rõ các vấn đề liên quan đến chế độ trong thời gian bị điều tra và xem xét khả năng được tiếp tục công tác hay không. Sau đó mới có thể định hướng cho chặng đường tiếp theo của mình”, ông Tâm chia sẻ.

Nói về gia đình, ông Tâm cho biết, ông có hai người con trai. Người con trai lớn tốt nghiệp ngành công nghệ tự động, hiện làm việc tại TPHCM và đang theo học chương trình thạc sĩ chuyên ngành. Người con thứ hai đang là sinh viên năm cuối ngành quản lý nhà hàng.

Thầy Tâm tự tay hàn bàn học chuẩn bị cho Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa do con trai ông thành lập.

Ông Tâm cho hay, khi vụ việc xảy ra, các con ông chịu nhiều áp lực và buồn bã. Tuy nhiên, qua những lần thăm gặp và sự động viên từ gia đình, đặc biệt vợ ông luôn động viên các con: "Cha các con không phải là người như vậy, không thể đánh đổi cả sự nghiệp vì 10 triệu đồng". Từ đó, các con cũng dần ổn định tâm lý và giữ niềm tin vào kết quả giải quyết vụ việc.

Nhìn lại sự việc đã trải qua, ông Trần Văn Tâm cho rằng, đây là bài học sâu sắc đối với bản thân cũng như những người đang đảm nhiệm công tác quản lý trong các cơ quan, đơn vị.

Theo ông Tâm, người đứng đầu cần tránh tâm lý chủ quan khi thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền tập thể, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tài chính. Mọi hoạt động cần được công khai, minh bạch, thực hiện đúng quy trình và có đầy đủ hồ sơ, biên bản làm căn cứ pháp lý.

“Từ trải nghiệm của bản thân, tôi mong những người đang làm công tác quản lý xem đây là bài học để nâng cao ý thức trách nhiệm, tránh những sai sót có thể dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc”, ông Tâm nói, và gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, đồng nghiệp, cơ quan truyền thông và luật sư đã luôn đồng hành, hỗ trợ ông trong thời gian qua.