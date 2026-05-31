Đập ngăn mặn ở Gia Lai xuất hiện vị trí lún vượt thiết kế

TPO - Đập ngăn mặn An Mỹ trên sông La Tinh ở tỉnh Gia Lai, sau một năm đưa vào vận hành, có vị trí xuất hiện lún vượt thiết kế.

Ngày 31/5, ông Võ Thanh Hoàng - Chủ tịch UBND xã An Lương (Gia Lai) cho biết, hiện các đơn vị đang tính toán và hoàn thiện hồ sơ để triển khai phương án khắc phục tình trạng lún tại đập ngăn mặn An Mỹ.

Đập ngăn mặn An Mỹ, công trình cấp III được xây dựng trên sông La Tinh, tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng. Đập có quy mô gồm 5 khoang tràn (mỗi khoang rộng 13,5m) chia làm 3 khối kết cấu. Công trình được nghiệm thu bàn giao cho Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản lý, sử dụng ngày 25/6/2025, thời gian bảo hành 2 năm (đến ngày 25/6/2027).

Vừa qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về việc kiểm tra, rà soát hiện tượng lún tại đập ngăn mặn An Mỹ, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh cũng đã có báo kết quả kiểm tra bước đầu.

Theo quan trắc đo đạc các khối 1 (khoang số 1, số 2), khối 2 (khoang số 3) độ lún thực tế không đáng kể (1,7cm) nhỏ hơn độ lún tính toán theo thiết kế (4,72÷4,75)cm. Trong khi đó khối 3 (khoang số 4, số 5), độ lún thực tế trung bình 11,35cm lớn hơn độ lún tính toán theo thiết kế 4,75cm, vượt độ lún thiết kế cho phép 8cm.

Qua kiểm tra bằng mắt thường khe lún giữa khối 2 và khối 3 tách ra, số liệu đo đạc cho thấy khối 3 có xu hướng nghiêng về phía vai phải đập. Hiện tại công trình vẫn hoạt động bình thường chưa có dấu hiệu nứt kết cấu khung, sàn và vách ngăn nhà bao che; hệ thống thiết bị vận hành và cửa van vẫn hoạt động bình thường không bị kẹt.

Do khối 3 có độ lún lớn nghiêng về phía vai phải, hiện tại cao trình đỉnh cửa van khoang số 4 là 1,23m tương đương mực nước tưới thiết kế 1,2m, khoang số 5 cao trình đỉnh cửa van (1,14÷1,17)m thấp hơn mực nước tưới theo thiết kế, làm giảm hiệu quả dâng nước tưới.

Về nguyên nhân ban đầu, cơ quan chức năng nhận định do đập được xây dựng trên nền đất yếu, địa chất phức tạp. Bước đầu nhận diện có thể do sức chịu tải địa chất nền của khối 3 thực tế thay đổi cục bộ, không như đánh giá ban đầu trong giai đoạn khảo sát thiết kế, làm sai lệch kết quả tính toán lún.

Nguyên nhân bước đầu xác định có thể do đập được xây dựng trên nền đất yếu, địa chất phức tạp.

Sở NN&MT tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND xã An Lương (chủ đầu tư) đôn đốc, theo dõi trách nhiệm thực hiện của các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra, giám sát thi công và nhà thầu thi công xây dựng về việc khắc phục tình trạng lún của công trình đập ngăn mặn An Mỹ cũng như trách nhiệm bảo hành công trình của nhà thầu thi công xây dựng.

Bên cạnh đó, phê duyệt hồ sơ khắc phục làm cơ sở thi công và bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành để quản lý theo quy định.

Sở NN&MT tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục xem xét tình trạng làm việc của công trình, báo cáo đánh giá của các đơn vị tư vấn, kết quả khắc phục của nhà thầu thi công. Trong trường hợp cần thiết (công trình có dấu hiệu hư hỏng, chuyển biến bất thường), Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét thuê tư vấn kiểm định độc lập để đánh giá lại chất lượng công trình xây dựng và làm rõ trách nhiệm của các bên theo quy định.