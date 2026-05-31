Bày bàn ghế, ca hát giữa đường ở Pleiku gây nguy cơ mất an toàn giao thông

TPO - Các gian hàng, bàn ghế bày bán, ca hát ở giữa lòng đường tại Phố đêm Chợ Nhỏ, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai không chỉ mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Để phục vụ hoạt động của Phố đêm Chợ Nhỏ (bắt đầu từ cuối tháng 1/2026), phường Pleiku đã cấm các phương tiện lưu thông từ 18-24h hằng ngày. Tuy nhiên, những ngày gần đây phường Pleiku "lúc cấm, lúc không" đối với các phương tiện giao thông ra vào, trong khi một số gian hàng vẫn được người dân duy trì bày bán.
Ở khu vực Phố đêm Chợ Nhỏ có rất nhiều quán nhậu nên ô tô, xe máy ra vào liên tục. Trong khi đó, việc bày bán giữa đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Phố đêm Chợ Nhỏ khi mới thực hiện cấm đường (ảnh trái), sau lại "ngày cấm, ngày không". Trước đó, phường Pleiku thiết lập chốt điều tiết là ngã ba Phùng Hưng – Lê Lợi, đường D2 bờ kè suối Hội Phú (hướng Nguyễn Lương Bằng vào), đường D2 bờ kè suối Hội Phú (hướng Bà Triệu vào) để phục vụ Phố đêm Chợ Nhỏ. Về nội dung trên, phóng viên Tiền Phong đã liên hệ với UBND phường Pleiku nhưng chưa nhận được câu trả lời.
Trước đó, Tiền Phong có bài viết phản ánh về "Nghịch lý Phố đêm Chợ Nhỏ nổi tiếng Gia Lai". Cơ quan chức năng phường đã áp dụng việc cấm các phương tiện lưu thông trong toàn bộ khung giờ này để phục vụ hoạt động Phố đêm Chợ Nhỏ. Việc cấm đường cả một khu vực rộng lớn khiến các nhà hàng, quán cà phê, quán ăn giảm lượng lớn khách hàng.
Theo UBND phường Pleiku, từ 31/1-30/4 có 44 gian hàng đang hoạt động tại khu vực Phố đêm Chợ Nhỏ. Trong đó, 24 gian hàng xiên que, cá viên chiên, 4 gian hàng bán đồ chơi, gấu bông, 1 gian hàng gà nướng cơm lam, 1 gian hàng bánh mì... Tuy nhiên, từ ngày 1/5 đến nay chỉ có từ 6 đến 8 gian hàng kinh doanh hoạt động.