Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Bày bàn ghế, ca hát giữa đường ở Pleiku gây nguy cơ mất an toàn giao thông

Tiền Lê

TPO - Các gian hàng, bàn ghế bày bán, ca hát ở giữa lòng đường tại Phố đêm Chợ Nhỏ, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai không chỉ mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

10.jpg
11.jpg
Để phục vụ hoạt động của Phố đêm Chợ Nhỏ (bắt đầu từ cuối tháng 1/2026), phường Pleiku đã cấm các phương tiện lưu thông từ 18-24h hằng ngày. Tuy nhiên, những ngày gần đây phường Pleiku "lúc cấm, lúc không" đối với các phương tiện giao thông ra vào, trong khi một số gian hàng vẫn được người dân duy trì bày bán.
15.jpg﻿
12.jpg
17.jpg
Ở khu vực Phố đêm Chợ Nhỏ có rất nhiều quán nhậu nên ô tô, xe máy ra vào liên tục. Trong khi đó, việc bày bán giữa đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
9.jpg
Ô tô phải né bàn ghế được bày lấn ra giữa đường.
7.jpg
"Người dân mong muốn phường Pleiku cấm hay không cấm phương tiện giao thông ra vào Phố đêm Chợ Nhỏ, cần có cách làm rõ ràng, dứt điểm để các cá nhân, chủ hộ kinh doanh chủ động phương án kinh doanh, phục vụ khách ", anh L.T.D. (47 tuổi, phường Pleiku) bày tỏ quan điểm.
tien-phong.jpg
Một DJ đánh nhạc giữa đường với các thiết bị, loa, đèn...
18.jpg
Ô tô ra vào Phố đêm Chợ Nhỏ gặp trở ngại, chen chúc nhau.
tien-phong.png
1.jpg
Phố đêm Chợ Nhỏ khi mới thực hiện cấm đường (ảnh trái), sau lại "ngày cấm, ngày không". Trước đó, phường Pleiku thiết lập chốt điều tiết là ngã ba Phùng Hưng – Lê Lợi, đường D2 bờ kè suối Hội Phú (hướng Nguyễn Lương Bằng vào), đường D2 bờ kè suối Hội Phú (hướng Bà Triệu vào) để phục vụ Phố đêm Chợ Nhỏ. Về nội dung trên, phóng viên Tiền Phong đã liên hệ với UBND phường Pleiku nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Trước đó, Tiền Phong có bài viết phản ánh về "Nghịch lý Phố đêm Chợ Nhỏ nổi tiếng Gia Lai". Cơ quan chức năng phường đã áp dụng việc cấm các phương tiện lưu thông trong toàn bộ khung giờ này để phục vụ hoạt động Phố đêm Chợ Nhỏ. Việc cấm đường cả một khu vực rộng lớn khiến các nhà hàng, quán cà phê, quán ăn giảm lượng lớn khách hàng.

Theo UBND phường Pleiku, từ 31/1-30/4 có 44 gian hàng đang hoạt động tại khu vực Phố đêm Chợ Nhỏ. Trong đó, 24 gian hàng xiên que, cá viên chiên, 4 gian hàng bán đồ chơi, gấu bông, 1 gian hàng gà nướng cơm lam, 1 gian hàng bánh mì... Tuy nhiên, từ ngày 1/5 đến nay chỉ có từ 6 đến 8 gian hàng kinh doanh hoạt động.

Tiền Lê
#phường Pleiku #Phố đêm Chợ Nhỏ #an toàn đô thị #bán hàng đường phố #Gia Lai #ca hát #thiếu tính toán #làm cho có #giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe