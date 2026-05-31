Vụ mua trường học phát mãi nhưng không được bàn giao: Xem xét thu hồi đất và giấy phép giáo dục

TPO - UBND TP. Cần Thơ vừa giao đơn vị liên quan tham mưu phương án thu hồi đất cho thuê làm Trường Tiểu học Ngôi Sao và Trường Mầm Non Ngôi Sao 2, đồng thời UBND phường xem xét thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục tại 2 trường này.

Liên quan vụ “Bi hài vụ chi 54 tỷ đồng mua tài sản phát mãi nhưng không được bàn giao”, Văn phòng UBND TP. Cần Thơ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố.

Theo đó, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Thi hành án Dân sự TP. Cần Thơ và các đơn vị có liên quan rà soát, đối chiếu quy định việc thu hồi hơn 8.400m² tại phường Hưng Phú, đã cho Công ty Cổ phần MK (Cty MK) thuê để đầu tư Trường Tiểu học Ngôi Sao và Trường Mầm Non Ngôi Sao 2; từ đó tham mưu UBND Thành phố xem xét, quyết định đảm bảo đúng trình tự quy định.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ cũng giao UBND phường Hưng Phú xem xét, giải quyết thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục của Cty MK.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Đăng Khoa - Chủ tịch UBND phường Hưng Phú cho biết, đã nhận được chỉ đạo của Thành phố và giao Phòng Văn hoá – Xã hội rà soát hồ sơ, thủ tục, và tham mưu cho phường hướng xử lý. Trước mắt, phải chờ xử lý hợp đồng thuê đất, thu hồi đất của Cty MK, khi đó phường sẽ có căn cứ để thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục.

Về tuyển sinh năm học mới của Trường Tiểu học Ngôi Sao và Trường Mầm Non Ngôi Sao 2, ông Khoa cho hay, có thể lùi hạn xem xét để chờ hướng xử lý phần đất đai của trường. Hiện trường cũng chưa có phương án tuyển sinh gửi phường nên phía phường chưa có quyết định gì. Có thể UBND phường phải xin thêm ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo, vì vụ việc khá phức tạp, trường bị kê biên phát mãi để thi hành án đáng ra phải thu hồi, niêm phong, nhưng ở đây Cty MK vẫn quản lý, khai thác.

“Cũng mong Sở NN&MT sớm có phương án xử lý hợp đồng cho thuê đất, để phường có hướng xử lý cho năm học tiếp theo, còn phải phân luồng học sinh, lo chỗ học cho các em nếu dừng hoạt động trường”, ông Khoa nói.

Ông Trần Phú Lộc Thành – Phó Giám đốc Sở NN&MT Cần Thơ cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Cần Thơ, sở đang chủ trì lấy ý kiến các sở ban ngành liên quan để tham mưu phương án xử lý trình UBND Thành phố xem xét quyết định. “Dù hợp đồng cho Cty MK thuê đất có điều khoản chấm dứt hợp đồng, nhưng quyết định thu hồi khu đất do UBND Thành phố quyết định”, ông Thành nói.

Liên quan đến vụ việc trên, Bộ Tư pháp cũng nhận được khiếu nại của Trường Phổ thông Thái Bình Dương- đơn vị đã chi tiền để mua tài sản phát mãi nhưng chưa được nhận bàn giao theo quy định. Lãnh đạo Bộ Tư pháp giao Cục Quản lý Thi hành án dân sự rà soát, xử lý giải quyết, hoặc chỉ đạo theo thẩm quyền. Báo cáo kết quả xử lý với Bộ trưởng (qua văn phòng bộ).

Điều khoản chấm dứt hợp đồng thuê đất giữa Sở TN&MT Cần Thơ với Cty MK.