Vì sao Quảng Trị quyết định nhận chìm hơn 1,2 triệu m³ vật chất nạo vét xuống biển?

TPO - UBND tỉnh Quảng Trị vừa cấp Giấy phép nhận chìm ở biển đối với hơn 1,23 triệu m³ vật chất nạo vét phục vụ Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bắc sông Gianh. Khu vực nhận chìm nằm ngoài khơi phường Bắc Gianh, cách vị trí nạo vét khoảng 17-18km.

Theo Giấy phép số 130/GP-UBND ngày 15/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho phép Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nhận chìm vật chất nạo vét xuống biển với tổng khối lượng 1.235.982,6 m³.

Ảnh minh hoạ.

Thành phần vật chất chủ yếu là bùn, sét và cát; kết quả đánh giá cho thấy không bị ô nhiễm kim loại nặng, không chứa các hợp chất hữu cơ độc hại và bảo đảm các quy chuẩn về an toàn bức xạ.

Khu vực biển được sử dụng để nhận chìm có diện tích khoảng 81 ha, thuộc vùng biển phường Bắc Gianh. Vị trí này cách khu vực nạo vét khoảng 17-18km.

Theo giấy phép, việc vận chuyển vật chất nạo vét sẽ sử dụng 12 sà lan mở đáy có tải trọng từ 800 tấn trở lên cùng 6 tàu kéo công suất 1.200 CV. Khối lượng vật chất được nhận chìm tối đa khoảng 13.100 m³/ngày bằng phương thức xả đáy. Thời hạn thực hiện hoạt động nhận chìm là 24 tháng kể từ ngày giấy phép có hiệu lực.

UBND tỉnh yêu cầu chủ dự án thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, đăng ký thiết bị giám sát hành trình cho các phương tiện vận chuyển, ghi chép toàn bộ quá trình nhận chìm để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng. Đồng thời phải thực hiện chương trình quan trắc môi trường biển, định kỳ lấy mẫu phân tích chất lượng vật chất nhận chìm và báo cáo kết quả cho các cơ quan liên quan.

Trường hợp xảy ra sự cố môi trường, tràn dầu, cháy nổ hoặc gây thiệt hại đến hoạt động khai thác thủy sản, chủ dự án phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, tổ chức khắc phục hậu quả và bồi thường theo quy định của pháp luật.

Giấy phép được cấp trên cơ sở Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bắc sông Gianh đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt trước đó.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, trong quá trình chuẩn bị dự án, cơ quan chức năng từng tính đến phương án sử dụng lượng vật chất nạo vét để bồi đắp các khu vực bờ biển bị sạt lở.

“Tuy nhiên, khi lấy ý kiến, người dân địa phương không đồng thuận với phương án này. Còn phương án sử dụng để san lấp mặt bằng cũng được xem xét nhưng vật chất nạo vét bị nhiễm mặn nên không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với nhiều công trình xây dựng” - ông Tuấn cho hay.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, dù chi phí cao hơn nhưng phương án nhận chìm được đánh giá là phù hợp với các quy định hiện hành cũng như điều kiện thực tế của dự án.