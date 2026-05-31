Ấm áp Tết Thiếu nhi

TPO - Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, nhiều hoạt động dành cho trẻ em đã được tổ chức tại TPHCM. Từ các bệnh viện, khu dân cư đến những không gian sinh hoạt cộng đồng, hàng nghìn em nhỏ được tham gia vui chơi, trải nghiệm, nhận quà và hòa mình vào không khí sôi động của mùa hè.

Mang niềm vui tuổi thơ đến mọi hoàn cảnh

Những ngày này, không khí rộn ràng của Ngày Quốc tế Thiếu nhi hiện diện ở nhiều nơi trên địa bàn TPHCM. Tại các bệnh viện, nơi nhiều em nhỏ đang phải điều trị bệnh, những sân chơi đặc biệt cũng được tổ chức để mang đến cho các em một ngày lễ trọn vẹn hơn.

Lần đầu tiên, Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cùng Khoa Hồi sức - Phẫu thuật tim trẻ em của bệnh viện này tổ chức chuyến tham quan Thảo Cầm Viên Sài Gòn dành cho các bệnh nhi và gia đình.

Nhân viên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến tham quan Thảo Cầm Viên dành cho bệnh nhi

Đối với nhiều em nhỏ, đây là dịp hiếm hoi được ra ngoài vui chơi trong thời gian điều trị. Những khoảng xanh của cây cối, những chuồng thú mà trước đây chỉ nhìn thấy qua màn hình tivi hay những bức ảnh chụp cùng cha mẹ đã mang đến cho các em một trải nghiệm đáng nhớ.

Bé T.L (11 tuổi) không giấu được niềm vui khi được tận mắt nhìn thấy voi, hươu, nai, cá sấu và được tự tay cho chúng ăn. “Khi về nhà con sẽ kể với các bạn về chuyến đi này”, bé L. chia sẻ. Chuyến tham quan lần này giúp các em có thêm những trải nghiệm mới đầy thú vị.

Người nhà và bệnh nhi hào hứng tham quan chuyến dã ngoại thú vị

Một kỷ niệm đáng nhớ trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Theo Ths Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, với các bé, đây không chỉ là một chuyến tham quan mà còn là dịp để vui chơi, thư giãn trong những ngày điều trị. Ông Hiển cũng hy vọng hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, chương trình “Ngày hội tuổi thơ” thu hút đông đảo bệnh nhi và phụ huynh tham gia. Khuôn viên bệnh viện trở nên sôi động với các tiết mục ca nhạc thiếu nhi, múa lân, biểu diễn ảo thuật, chú hề tạo hình bong bóng cùng nhiều hoạt động giao lưu.

Bên cạnh sân khấu biểu diễn, bệnh viện còn tổ chức hệ thống trò chơi dành cho các em nhỏ với sáu gian hàng trò chơi dân gian, ba gian hàng trò chơi sáng tạo, khu chụp ảnh lấy liền, tặng khung ảnh, sách truyện, gian hàng ăn uống, khu đổi quà và khu làm kẹo bông gòn. Hơn 1.000 phần quà được trao cho các em đến khám bệnh trong dịp này.

Đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bệnh viện còn hỗ trợ viện phí. Riêng tại khoa Ung bướu huyết học và khoa Thận, 150 phần quà cùng tóc giả đã được trao tận tay các bệnh nhi đang điều trị.

Cùng thời điểm, Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng tổ chức nhiều hoạt động dành cho các em nhỏ như thi hát, thi tài năng, tô tượng, vẽ tranh, kể chuyện, diễn kịch, biểu diễn ảo thuật và các trò chơi tương tác.

Đa dạng sân chơi trong dịp hè

Bên cạnh các hoạt động tại bệnh viện, nhiều chương trình dành cho trẻ em cũng được tổ chức tại các khu dân cư và không gian cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” tiếp tục là một trong những hoạt động được nhiều gia đình chờ đón vào mỗi dịp hè. Năm nay, chương trình được thiết kế theo thông điệp “Chơi để học”, với nhiều khu vực trải nghiệm giúp trẻ em vừa vui chơi vừa khám phá những kỹ năng mới thông qua các hoạt động tương tác.

Trẻ em tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em”

Tại phường Bình Thạnh, Ban Chỉ đạo hè triển khai nhiều hoạt động tại 53 khu phố như liên hoan văn nghệ thiếu nhi, hội thi đọc sách - kể chuyện theo sách, các giải thể thao, hoạt động kỹ năng sống, tình nguyện và trải nghiệm thực tế.

Đáng chú ý, mô hình “Lớp học năng khiếu miễn phí dành cho trẻ em yếu thế” được triển khai với các bộ môn như taekwondo, bóng rổ, bóng đá và cầu lông. Bên cạnh đó, mô hình bản đồ số “Lăng kính số - Dấu ấn mùa hè” cũng được xây dựng nhằm hỗ trợ phụ huynh theo dõi và đăng ký các hoạt động hè cho con em.

Tại phường Xuân Hòa, chương trình trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Trung tá Lê Thanh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Hòa cho biết, việc chăm lo cho trẻ em luôn nhận được sự quan tâm của đơn vị và địa phương, đặc biệt đối với những trường hợp còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Phường Chánh Hiệp tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích cho thiếu nhi

Phường Chánh Hiệp tổ chức Lễ Phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc Hè năm 2026. Theo đó, phường sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: Tổ chức các khóa tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích, dạy bơi; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, tạo môi trường vui chơi lành mạnh; tăng cường tuyên truyền, giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ trên môi trường mạng…

​Ở cấp thành phố, từ ngày 30/5 đến 30/8, TPHCM triển khai chuỗi hoạt động hè năm 2026 với nhiều sân chơi văn hóa, thể thao, giáo dục kỹ năng số, bảo vệ môi trường, trải nghiệm lịch sử và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho thiếu nhi.

Trong đó có chương trình “Máy tính cũ - Tri thức mới” nhằm trao tặng máy tính và thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; chương trình học bổng Nguyễn Hữu Thọ sẽ được thực hiện vào dịp khai giảng năm học 2026-2027.

Nhiều hoạt động cũng được tổ chức hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh như triển lãm chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi”, Lễ hội Thiếu nhi TPHCM - Kids Fest 2026, hành trình “Em yêu thành phố của em”, Liên hoan Văn nghệ hè chủ đề “Thành phố Bác Hồ - Thành phố của em” và Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần thứ VI.

Các chương trình được triển khai tại nhiều địa điểm khác nhau, tạo thêm sân chơi cho trẻ em trong dịp hè và hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 trên địa bàn thành phố.