Nhiều sai phạm tại dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Ngọc Văn

TPO - Thanh tra TP. Huế phát hiện hàng loạt vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế), từ lập hồ sơ, đấu thầu, ký kết hợp đồng đến thi công, nghiệm thu, khiến công trình chậm tiến độ và phải tạm dừng thi công.

Ngày 31/5, theo nguồn thông tin từ Thanh tra TP. Huế, cơ quan này vừa công bố kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng tại dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là Thành ủy Huế).

Dự án được phê duyệt năm 2020, điều chỉnh năm 2021 với tổng mức đầu tư 49,5 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp khu nhà đất tại số 22 Tố Hữu, TP. Huế. Công trình khởi công tháng 5/2022, dự kiến hoàn thành cuối năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa thể kết thúc dự án và hiện phải tạm dừng thi công. Giá trị giải ngân đạt hơn 22,27 tỷ đồng.

Dự án nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khởi công tháng 5/2022, dự kiến hoàn thành cuối năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành nâng cấp, cải tạo công trình.

Kết luận thanh tra cho thấy nhiều hồ sơ kiểm định, thiết kế, nghiên cứu khả thi được lập không đúng căn cứ; thậm chí có hồ sơ báo cáo được thực hiện trước khi ký hợp đồng và trước khi có chủ trương nghiên cứu đầu tư.

Thanh tra cũng chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý hợp đồng và đấu thầu như ký phụ lục hợp đồng không đúng quy định, giảm giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng trái quy định, cho phép chuyển phần lớn khối lượng công việc của nhà thầu chính cho đơn vị khác thực hiện.

Ngoài ra, chủ đầu tư chậm thu hồi tiền tạm ứng, nghiệm thu khối lượng không chính xác dẫn đến thanh toán vượt; một số hạng mục thi công không đúng thiết kế nhưng vẫn được nghiệm thu, thanh toán.

Theo Thanh tra TP. Huế, nguyên nhân chủ yếu do đơn vị được ủy thác quản lý dự án, đơn vị tư vấn thiếu trách nhiệm trong tham mưu, hoàn thiện thủ tục pháp lý; chủ đầu tư còn hạn chế kinh nghiệm quản lý. Đặc biệt, nhà thầu chính là Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thiên Phát Thịnh không đủ năng lực thực hiện hợp đồng, dẫn đến chậm tiến độ.

Thanh tra TP. Huế kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan; xử lý nhà thầu vi phạm, thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định; đồng thời đánh giá lại hiệu quả dự án và xem xét giao đơn vị quản lý dự án chuyên ngành làm chủ đầu tư.

