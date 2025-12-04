Điều tra bổ sung sai phạm tại dự án khu dân cư Nọc Nạng

TPO - Vụ án sai phạm tại khu dân cư Nọc Nạng (phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau) gây hại của nhà nước hơn 45 tỷ đồng hiện trong giai đoạn điều tra bổ sung. Cử tri kiến nghị tỉnh Cà Mau sớm xử lý dứt điểm vì kéo dài quá lâu.

UBND tỉnh Cà Mau vừa trả lời kiến nghị của cử tri liên quan tới vụ án xảy ra tại Dự án khu dân cư Nọc Nạng (nay là phường Giá Rai), có liên quan đến nhiều cán bộ thị xã Giá Rai (cũ). Do vụ án kéo dài quá lâu chưa được giải quyết dứt điểm.

Nhiều người dân bức xúc vì đã trả tiền mua nền đất tại KDC Nọc Nạng nhưng chưa được giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 7 cá nhân liên quan vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Dự án khu dân cư Nọc Nạng.

Ngày 19/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ban hành bản kết luận điều tra chuyển Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố. Tuy nhiên, ngày 30/9, Viện KSND tỉnh Cà Mau trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung với vụ án trên. Hiện, vụ án trong giai đoạn điều tra bổ sung.

Trước đó, tháng 1/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Trần Xuân Hiền (SN 1963) - Phó Giám đốc Công ty TNHH tư vấn Việt Hà về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”; Nguyễn Việt Trung (SN 1984) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phúc về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, và một số cá nhân khác.

Qúa trình điều tra, bước đầu xác định, các sai phạm liên quan đến Dự án khu dân cư Nọc Nạng gây hại của nhà nước hơn 45 tỷ đồng.