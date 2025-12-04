Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Điều tra bổ sung sai phạm tại dự án khu dân cư Nọc Nạng

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vụ án sai phạm tại khu dân cư Nọc Nạng (phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau) gây hại của nhà nước hơn 45 tỷ đồng hiện trong giai đoạn điều tra bổ sung. Cử tri kiến nghị tỉnh Cà Mau sớm xử lý dứt điểm vì kéo dài quá lâu.

UBND tỉnh Cà Mau vừa trả lời kiến nghị của cử tri liên quan tới vụ án xảy ra tại Dự án khu dân cư Nọc Nạng (nay là phường Giá Rai), có liên quan đến nhiều cán bộ thị xã Giá Rai (cũ). Do vụ án kéo dài quá lâu chưa được giải quyết dứt điểm.

image.jpg
Nhiều người dân bức xúc vì đã trả tiền mua nền đất tại KDC Nọc Nạng nhưng chưa được giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 7 cá nhân liên quan vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Dự án khu dân cư Nọc Nạng.

Ngày 19/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ban hành bản kết luận điều tra chuyển Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố. Tuy nhiên, ngày 30/9, Viện KSND tỉnh Cà Mau trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung với vụ án trên. Hiện, vụ án trong giai đoạn điều tra bổ sung.

Trước đó, tháng 1/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Trần Xuân Hiền (SN 1963) - Phó Giám đốc Công ty TNHH tư vấn Việt Hà về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”; Nguyễn Việt Trung (SN 1984) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phúc về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, và một số cá nhân khác.

Qúa trình điều tra, bước đầu xác định, các sai phạm liên quan đến Dự án khu dân cư Nọc Nạng gây hại của nhà nước hơn 45 tỷ đồng.

Tân Lộc
#Cà Mau #Nọc Nạng #vụ án #đầu tư #đấu thầu #cán bộ #dân cư

Xem thêm

Cùng chuyên mục