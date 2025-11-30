Cà Mau đầu tư hơn 450 tỷ đồng nối thông trục Bắc - Nam của tỉnh

TPO - UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài, với tổng vốn hơn 450 tỷ đồng. Dự án hoàn thành sẽ nối thông trục Bắc - Nam tỉnh Cà Mau.

UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt chủ trương xây dựng đường Hải Thượng Lãn Ông với tổng vốn đầu tư hơn 450 tỷ đồng. Ảnh:CTV.

Ngày 30/11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, Dự án xây dựng đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài (phường Hoà Thành) dài 5,6km, trong đó hơn 2,4km là đoạn nâng cấp - mở rộng tuyến hiện hữu và hơn 3,2km xây dựng mới, bao gồm cầu Rạch Nhum. Điểm đầu tuyến tại cống kênh Cống Đôi và kết thúc tại tuyến tránh Quốc lộ 1. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến 2029.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, Dự án hoàn thành sẽ giúp hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trục Bắc - Nam nội tỉnh Cà Mau, mở không gian phát triển kinh tế, đô thị về phía đông Hòa Thành.