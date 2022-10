Cơ quan điều tra trưng cầu giám định thiệt hại tại dự án Khu dân cư Nọc Nạng Bạc Liêu

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đang tổ chức giám định, tính toán thiệt hại trong vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án KDC Nọc Nạng. Khi có kết luận, sẽ căn cứ theo quy định của pháp luật khởi tố bị can.

Liên quan đến vụ “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án KDC Nọc Nạng, Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đang trưng cầu giám định để xác định mức độ thiệt hại.

“Quá trình điều tra cũng sẽ làm rõ các sai phạm của cá nhân liên quan. Để khởi tố bị can, truy tố xét xử theo pháp luật thì phải giám định có thiệt hại hay không, có gây ra hậu quả hay không, Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định”, Đại tá Lê Việt Thắng thông tin.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu nhận được kiến nghị khởi tố của Sở Xây dựng tỉnh và Thanh tra tỉnh bạc Liêu về việc “có dấu hiệu vi phạm trong việc triển khai thực hiện hiện dự án KDC Nọc Nạng” thuộc thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai (nay là phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, ngày 11/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” để điều tra theo thẩm quyền.

Vào tháng 6/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Trung, 35 tuổi, ở Phường 5 (thành phố Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng thời điểm thực hiện lệnh bắt bị can đối với ông Nguyễn Việt Trung, Cơ quan CSĐT tiến hành khám xét trụ sở Cty TNHH Thiên Phúc, đây cũng là nơi ở của bị can. Cơ quan CSĐT Công an Bạc Liêu thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến Dự án KDC Nọc Nạng.