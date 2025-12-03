Khởi công Cầu Rạch Cái Nhum - Cầu nối yêu thương số 114 tại Cà Mau

Công trình có tổng mức đầu tư 760 triệu đồng với quy mô chiều dài 35m, rộng 3,5m, tải trọng 5 tấn. Trong đó, chương trình Cầu nối yêu thương tài trợ 600 triệu đồng, do Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam chủ trì thực hiện, cùng sự đồng hành của Nhựa Tín Kim, Tập đoàn Đại Dũng, Công ty Minh Hưng và Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA). Nguồn vốn đối ứng 160 triệu đồng đến từ địa phương, gồm Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau, UBND xã Lương Thế Trân và gia đình Anh hùng LLVTND Lương Thế Trân.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền xã Lương Thế Trân, đại diện đơn vị tài trợ cùng hàng trăm người dân trong khu vực.

Đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền, nhà tài trợ cùng người dân thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Cầu Rạch Cái Nhum -“Cầu nối yêu thương 114”

Cầu Rạch Cái Nhum được xem là tuyến giao thông huyết mạch phục vụ hơn 200 hộ dân trong khu vực và là trục đường dẫn tới đền thờ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lương Thế Trân, nơi sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng quan trọng đối với người dân địa phương. Đồng thời, mỗi ngày hàng trăm học sinh Trường Tiểu học Cái Nhum và Lương Thế Trân 2 phải đi qua cây cầu sắt đã xuống cấp nặng. Mặt cầu trơn trượt, lan can gỉ sét, nhiều đoạn gãy đổ khiến phụ huynh luôn nơm nớp lo lắng khi con đi học, đặc biệt trong những ngày mưa nước lớn.

Nhận thấy nhu cầu cấp bách của địa phương, Tiền Phong Nam đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị đồng hành, chủ trì triển khai xây dựng dự án cầu Rạch Cái Nhum nhằm đáp ứng mong mỏi của người dân, đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, học tập và giao thương trong khu vực.

Đây cũng là cây cầu thứ 12 trong chuỗi dự án “Cầu nối yêu thương” của Nhựa Tiền Phong tài trợ xây dựng tại tỉnh Cà Mau, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Lê Quốc Duy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lương Thế Trân, phát biểu tại Lễ khởi công Cầu Rạch Cái Nhum

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Lê Quốc Duy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lương Thế Trân nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của công trình, góp phần nâng cao đời sống, phát triển kinh tế và văn hóa xã hội tại địa phương. Ông cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam cùng các đơn vị tài trợ đã phối hợp chặt chẽ để dự án được triển khai: “Suốt nhiều năm qua, người dân rất mong mỏi có một cây cầu mới thay thế cây cầu cũ đã xuống cấp, không còn đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh và người dân trong khu vực. Việc đầu tư xây dựng cầu mới với quy mô lớn hơn sẽ đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng các tuyến đường đang và dự kiến đầu tư. Cầu Rạch Cái Nhum có vị trí có ý nghĩa đặc biệt, bởi cây cầu mới sẽ kết nối trực tiếp với đền thờ Anh hùng Lương Thế Trân, mang nhiều giá trị đối với người dân địa phương. Địa phương cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tài trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành công trình đúng tiến độ. Khi đưa vào sử dụng, cây cầu sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.”

Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Phó TGĐ Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (bên phải) trao bảng tượng trưng tặng cầu cho đại diện chính quyền xã Lương Thế Trân.

Chia sẻ về việc xây dựng Cầu nối yêu thương tại Cà Mau, đại diện phía nhà tài trợ, ông Nguyễn Ngọc Tâm - Phó TGĐ Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam khẳng định: “Cầu Rạch Cái Nhum là cây cầu thứ 12 của chương trình Cầu nối yêu thương được xây dựng tại tỉnh Cà Mau. Đối với chúng tôi, mỗi cây cầu không chỉ là một công trình giao thông, mà còn là cam kết mang lại an toàn, kết nối cộng đồng và mở ra cơ hội phát triển cho người dân. Khi chứng kiến các em học sinh phải đi qua cây cầu cũ xuống cấp tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, chúng tôi càng trăn trở và quyết tâm đồng hành cùng địa phương. Sự đồng lòng của chính quyền địa phương cùng các đơn vị tài trợ đã cho thấy tinh thần đoàn kết, cùng hướng đến mục tiêu vì cộng đồng.”

Cũng trong buổi lễ, Tiền Phong Nam đã trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lương Thế Trân. Đây là sự hỗ trợ thiết thực nhằm khích lệ tinh thần hiếu học, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học tập, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành của Nhựa Tiền Phong trong việc phát triển hạ tầng giao thông và góp phần thúc đẩy giáo dục bền vững.

Đại diện Tiền Phong Nam trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lương Thế Trân

Lễ khởi công Cầu Rạch Cái Nhum - Cầu Nối Yêu Thương số 114 (Cầu Đồng hương 192) diễn ra thành công tốt đẹp trong niềm phấn khởi của bà con địa phương. Các đại biểu lãnh đạo các cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia nghi thức động thổ, đánh dấu bước khởi đầu của công trình mới. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ các cấp chính quyền, quyết tâm của đơn vị chủ trì, sự đồng hành của nhà tài trợ và ủng hộ của người dân, cây cầu kỳ vọng sớm hoàn thành, mang lại an toàn cho học sinh, thuận tiện giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình “Cầu nối yêu thương” được Nhựa Tiền Phong khởi xướng từ tháng 10/2017 với mong muốn mang đến những cây cầu kiên cố cho các địa phương còn khó khăn về hạ tầng giao thông, giúp các em học sinh đến trường an toàn và người dân thuận tiện mưu sinh. Sau 8 năm triển khai trên khắp cả nước, gần 120 cây cầu mang màu xanh hy vọng đã được xây dựng, hỗ trợ hàng trăm ngàn hộ dân cải thiện điều kiện đi lại, đồng thời trao tặng hàng ngàn suất quà và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và mở ra những cơ hội phát triển mới cho các địa phương.