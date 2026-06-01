Xã hội

Tuyên Quang công bố quyết định đặc xá cho phạm nhân

Phú Nguyễn

TPO - Sáng 1/6, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026 đối với các phạm nhân đủ điều kiện đang chấp hành án tại Trại tạm giam số 1 và số 2.

Tại buổi lễ, đại diện Công an tỉnh đã công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026. Theo quyết định, đợt này có 9.950 phạm nhân trên cả nước được đặc xá; riêng tại Công an tỉnh Tuyên Quang có 28 phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Đại tá Hoàng Trọng Vỹ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang trao quyết định cho các trường hợp được đặc xá.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, cùng với công tác quản lý, cải tạo phạm nhân, thời gian qua các cơ sở giam giữ trên địa bàn tỉnh chú trọng tổ chức đào tạo nghề, trang bị kỹ năng lao động nhằm tạo điều kiện cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Trong đợt này, Trường Cao đẳng Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 1370/QĐ-CĐTQ công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ cho 27 học viên lớp Kỹ thuật trồng rau K2 thuộc hệ đào tạo thường xuyên tại Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh.

Việc hoàn thành khóa học giúp các học viên được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng sản xuất nông nghiệp, đồng thời mở ra cơ hội tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống sau khi trở về địa phương.

Đây được đánh giá là kết quả của sự phối hợp giữa Công an tỉnh Tuyên Quang và Trường Cao đẳng Tuyên Quang trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân; góp phần nâng cao hiệu quả tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Trọng Vỹ chúc mừng các phạm nhân được đặc xá, đồng thời nhấn mạnh đây là sự ghi nhận đối với quá trình nỗ lực cải tạo, chấp hành tốt nội quy trong thời gian thi hành án.

Lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các phạm nhân sau khi trở về địa phương tiếp tục chấp hành nghiêm quy định pháp luật, tích cực lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống, không tái phạm và sớm hòa nhập cộng đồng.

