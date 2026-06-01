Thế giới

Iran đình chỉ đàm phán với Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Hãng thông tấn Tasnim ngày 1/6 đưa tin, Iran đã đình chỉ các cuộc đàm phán với Mỹ để phản đối các cuộc tấn công của Israel ở Li-băng.

ihinuta5xjpejiqtbk7wntdqoq.jpg
Một cuộc tấn công vào Beirut (Li-băng). (Ảnh: Reuters)

“Trước việc Israel tiếp tục các cuộc tấn công ở Li-băng, và xét đến việc Li-băng là một trong những điều kiện tiên quyết cho một thỏa thuận ngừng bắn, nhóm đàm phán của Iran đang tạm dừng các cuộc đàm phán và trao đổi văn bản thông qua các trung gian hòa giải”, Tasnim đưa tin.

Iran kêu gọi Israel ngay lập tức chấm dứt các cuộc chiến ở Dải Gaza và Li-băng. Tasnim cho biết, “cho đến khi lập trường của Iran và đồng minh về những vấn đề này được đáp ứng, sẽ không có cuộc đàm phán nào”.

Tasnim cũng đưa tin, Tehran và các nhóm vũ trang đồng minh trong khu vực đã cảnh báo khả năng “đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và kích hoạt các mặt trận khác”, bao gồm cả eo biển Bab el-Mandeb ở phía nam Biển Đỏ, nơi phong trào Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen trước đây đã tiến hành các cuộc tấn công vào các tàu thuyền đi qua.

Chính quyền Mỹ và Iran chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị quân đội Israel tấn công quận Dahieh ở Beirut (Li-băng) - khu vực vốn là thành trì của Hezbollah. Một quan chức Israel nói với CNN, rằng kế hoạch tấn công Beirut đã được phối hợp với Mỹ.

Mỹ bắn hạ tên lửa Iran nhắm vào Kuwait

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) ra tuyên bố cho biết, lực lượng này đã bắn hạ hai tên lửa đạn đạo của Iran nhắm vào binh lính Mỹ đóng quân tại Kuwait. Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt các vụ tấn công làm suy yếu thêm thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran.

Theo CENTCOM, các cuộc tấn công tên lửa ngày 1/6 của Iran đã bị “đánh chặn ngay lập tức”, và không có binh sĩ Mỹ nào bị thương.

“CENTCOM vẫn duy trì cảnh giác và sẽ tiếp tục bảo vệ lực lượng của chúng ta khỏi các cuộc tấn công của Iran, đồng thời hỗ trợ thoả thuận ngừng bắn đang diễn ra”, trích bài đăng trên X.

Bộ Ngoại giao Kuwait cũng lên án các vụ tấn công của Iran, gọi đây là “sự leo thang nguy hiểm”, và khẳng định quyền của mình trong việc thực hiện các biện pháp cần thiết để buộc Iran “phải chịu trách nhiệm hoàn toàn”.

Các vụ phóng của Iran diễn ra sau khi CENTCOM tiến hành các cuộc tấn công vào trạm radar và trung tâm chỉ huy điều khiển máy bay không người lái của Iran” hồi cuối tuần.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Esmaeil Baghaei - ngày 1/6 khẳng định, nước này có quyền thực hiện các cuộc tấn công trả đũa vào các "căn cứ và tài sản" trong khu vực được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công chống lại Iran.

Minh Hạnh
CNN, Al Jazeera
#Iran #Mỹ #đàm phán #Israel #Li-băng #Eo biển Hormuz #xung đột

