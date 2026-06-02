Sau 1 năm, chính quyền 2 cấp ở An Giang vận hành ra sao?

TPO - Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, An Giang đã giảm hàng trăm đầu mối, tinh giản gần 4.800 biên chế, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn đạt trên 98%. Tuy nhiên, địa phương cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn về nhân lực, hạ tầng số, xử lý nhà đất dôi dư và các vụ việc tồn đọng kéo dài.

Chi trả hơn 4.600 tỷ đồng chế độ tinh giản biên chế

Ngày 1/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết, sau một năm thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, mô hình mới cơ bản vận hành ổn định, bảo đảm sự thông suốt trong lãnh đạo, quản lý và điều hành. Tuy nhiên, đây là chủ trương lớn, chưa có tiền lệ, tác động sâu rộng đến tổ chức bộ máy và phương thức quản trị. “Không chỉ nêu khó khăn, vướng mắc mà phải đề xuất giải pháp tháo gỡ để tiếp tục hoàn thiện bộ máy”, ông Hải yêu cầu.

Ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu.

Theo báo cáo sơ kết của tỉnh An Giang, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, An Giang chuyển từ mô hình chính quyền 3 cấp sang 2 cấp (tỉnh - xã), kết thúc hoạt động của 26 đơn vị hành chính cấp huyện và giảm 196 đơn vị hành chính cấp xã.

UBND tỉnh hiện còn 14 cơ quan chuyên môn, giảm 13 cơ quan; giảm 141 phòng và tương đương, tương ứng hơn 55% đầu mối bên trong. Tỉnh cũng bố trí hơn 3.150 công chức, viên chức về cấp xã và tiếp nhận 809 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức cấp xã.

Đáng chú ý, An Giang đã thực hiện tinh giản 4.758 biên chế, với tổng kinh phí chi trả chế độ hơn 4.668 tỷ đồng.

Trong cải cách hành chính, tỉnh đã công bố hơn 2.100 thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, đạt hơn 99%; hơn 1.000 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 587.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt trên 98,5%.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Quốc Anh - Bí thư Đặc khu Phú Quốc cho biết, sau một năm chuyển đổi từ mô hình thành phố sang đặc khu, bộ máy chính trị và chính quyền địa phương đã cơ bản ổn định, vận hành thông suốt theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian.

Hiện hệ thống chính trị của Đặc khu Phú Quốc có 99 tổ chức Đảng trực thuộc, với 3.663 đảng viên. Trong năm qua, Đảng ủy Đặc khu ban hành 2.090 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; UBND Đặc khu ban hành hơn 48.000 văn bản hành chính phục vụ công tác quản lý, điều hành. Lĩnh vực cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực, với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 70%.

Dù vậy, lãnh đạo Đặc khu Phú Quốc cũng thẳng thắn nhìn nhận, còn nhiều khó khăn còn tồn tại như một số quy định về phân cấp, phân quyền chưa đồng bộ; hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; nguồn nhân lực chưa được bổ sung tương xứng với khối lượng công việc ngày càng tăng.

Đặc biệt, tại Phú Quốc, các vụ việc tồn đọng kéo dài liên quan đến đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng tiếp tục tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý nhà nước.

Ông Lê Quốc Anh - Bí thư Đặc khu Phú Quốc phát biểu.

Ông Lê Quốc Anh kiến nghị Trung ương và tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho đặc khu, đặc biệt các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, đầu tư công và quản lý đô thị; nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với vị thế và yêu cầu phát triển của Phú Quốc trong giai đoạn mới.

Tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết, sau một năm vận hành, bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, bảo đảm tính liên tục trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông Hải, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều khó khăn, hạn chế cần tiếp tục khắc phục. Trong đó, khối lượng công việc được giao cho cấp xã tăng nhanh trong khi nguồn nhân lực ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu còn thiếu đồng bộ, việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu chưa thực sự hiệu quả.

Đáng chú ý, toàn tỉnh hiện còn 818 cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục xử lý; hơn 69.000 mét tài liệu lưu trữ chưa được chỉnh lý, số hóa đầy đủ.

An Giang họp nhìn lại 1 năm tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ thực tiễn triển khai, lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và bổ sung nguồn lực cho cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu, các cấp, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế vận hành; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đất đai, đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

​

​