Hoàn thiện mô hình chính quyền 3 cấp, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở

TPO - Thực tiễn đã chứng minh tính đúng đắn, hiệu quả, thành công trong xây dựng mô hình chính quyền 3 cấp. Đây thực sự là đột phá mạnh mẽ, là một cuộc cách mạng, được sự ủng hộ của toàn dân và sự nhìn nhận, đánh giá cao của bạn bè, đối tác quốc tế.

Tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế

Sáng 29/5, tại trụ sở Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Tại Hội nghị, Đoàn kiểm tra đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến 4 nội dung, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, trong khi thời gian không nhiều, nên phải triển khai rất quyết liệt, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát.

Về triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau gần một năm vận hành đã cơ bản đi vào ổn định, hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn, từng bước phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; những khó khăn, vướng mắc phát sinh được nhận diện và tháo gỡ kịp thời.

Đến nay, mô hình bắt đầu chuyển từ giai đoạn ổn định sang nâng cao chất lượng hoạt động và đang chuyển dần từ tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị phục vụ kiến tạo phát triển.

Thực tiễn đã chứng minh tính đúng đắn, hiệu quả, thành công trong xây dựng mô hình chính quyền 3 cấp; đây thực sự là đột phá mạnh mẽ, là một cuộc cách mạng, được sự ủng hộ của toàn dân và sự nhìn nhận, đánh giá cao của bạn bè, đối tác quốc tế.

Về mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Đảng ủy Chính phủ đã chủ động, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư kinh doanh.

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, đặc biệt là tích cực hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, cơ bản đáp ứng yêu cầu kết nối, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu.

Về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, Đảng ủy Chính phủ đã chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy định của Trung ương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc, đặc biệt chú trọng xây dựng, củng cố đoàn kết, thống nhất...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu. Ảnh: VGP

Đồng tình với các phương hướng, nhiệm vụ mà Đảng ủy Chính phủ đã xác định, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị Đảng ủy Chính phủ tiếp tục phát huy những ưu điểm, thành tích và kết quả đạt được, khẩn trương, quyết liệt thực hiện các biện pháp, giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế.

Cùng với đó, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương kịp thời sơ kết 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp, đề xuất các chủ trương, giải pháp để tiếp tục hoàn thiện mô hình, với trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, bất cập, xung đột, không còn phù hợp và xử lý các vướng mắc, các điểm nghẽn, các rào cản, tháo gỡ theo thẩm quyền.

"Phải quyết tâm, quyết liệt hơn, phải tạo đột phá, phải nhanh hơn, kịp thời hơn trong hoàn thiện thể chế", ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Hoàn thiện việc phân cấp, phân quyền, nhất là với cấp cơ sở

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, kết quả kiểm tra, giám sát là định hướng quan trọng để Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá đúng tình hình, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: VGP

Đối với tổ chức và hoạt động của các đơn vị, cơ quan, địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng nêu một số kiến nghị liên quan tiến hành rà soát, đánh giá, hoàn thiện việc phân cấp, phân quyền, nhất là với cấp cơ sở; phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách…

Về các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng cho rằng cần bám sát, đánh giá chính xác tình hình, nhất là những khó khăn, thách thức, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, có giải pháp phù hợp với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là huy động và phân bổ nguồn lực, đổi mới công tác xây dựng chính sách pháp luật, rà soát các cơ chế, chính sách đặc thù; đổi mới tư duy, phương pháp và công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Về triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Thủ tướng nêu một số kiến nghị liên quan hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu; đồng bộ hệ thống cổng dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính; phát triển, thương mại hóa và sử dụng sản phẩm công nghệ chiến lược, triển khai cơ chế đặt hàng; đào tạo nguồn nhân lực…

Về thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, Thủ tướng nêu các kiến nghị liên quan bổ sung các tiêu chí định lượng cụ thể hơn nữa, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đánh giá theo sản phẩm cuối cùng làm cơ sở bố trí cán bộ.