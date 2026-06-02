Tổng thống Mỹ Trump đưa ra tuyên bố trái ngược hoàn toàn với Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran chưa hề thông báo ngừng đàm phán với Washington, đồng thời bác bỏ cách diễn giải của Tehran về thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn liên quan đến Li-băng và Israel, làm gia tăng bất đồng giữa các bên về phạm vi cũng như nội dung của thỏa thuận.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai (1/6) cho biết Iran vẫn chưa thông báo với Mỹ về việc dừng đàm phán, đồng thời ám chỉ rằng ông có thể chờ Tehran "xuống thang" cho đến khi đồng ý với một thoả thuận có thể chấp nhận được.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NBC News, ông Trump cho rằng hai bên đã trao đổi quá nhiều trong thời gian qua.

"Tôi nghĩ chúng ta đã nói quá nhiều rồi, nếu bạn muốn biết sự thật. Tôi nghĩ im lặng sẽ là điều tốt nhất", Tổng thống Mỹ Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh việc tiến trình đàm phán đình trệ không đồng nghĩa Washington sẽ nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

"Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không kích khắp nơi. Chúng ta chỉ cần im lặng. Chúng ta sẽ tiếp tục phong tỏa. Phong tỏa là một khối thép vững chắc", ông lưu ý.

Tổng thống Mỹ cho biết ông không áp lực khi phải đạt được thoả thuận nhanh chóng với Iran, đồng thời khẳng định Washington đang nắm lợi thế trong các cuộc thương lượng với Tehran.

"Tôi nghĩ tôi có thể chờ bao lâu tùy thích", ông nói.

Iran ra tuyên bố cứng rắn

Trong khi đó, Iran tiếp tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn liên quan đến tình hình Li-băng và Israel.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran ngày 1/6 cảnh báo người dân tại miền bắc Israel và các khu định cư quân sự nên rời khỏi khu vực nếu Tel Aviv thực hiện các cuộc tấn công mà nước này từng đe dọa nhằm vào Beirut và khu vực Dahieh ở miền nam thủ đô Li-băng.

Trong một tuyên bố, cơ quan này cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên tục đe dọa không kích Beirut và khu Dahieh, đồng thời cho rằng các hành động đó có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng.

"Trước những hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn liên tiếp của Israel, chúng tôi cảnh báo cư dân tại các khu vực phía bắc và các khu định cư quân sự trong các vùng lãnh thổ bị kiểm soát nên rời khỏi khu vực nếu không muốn chịu thiệt hại", tuyên bố nêu rõ.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel sẽ tiếp tục gia tăng sức ép đối với Hezbollah.

"Chúng tôi đang tiếp tục tăng cường các hoạt động tác chiến trên thực địa ở miền nam Li-băng và đang loại bỏ các cứ điểm của Hezbollah", ông nói.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong một bài đăng trên nền tảng X cho biết: "Thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ là một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Li-băng".

"Bất kỳ hành vi vi phạm nào trên một mặt trận đều sẽ được xem là vi phạm lệnh ngừng bắn trên mọi mặt trận. Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ sự vi phạm nào", ông nói thêm.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ, bao gồm Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance, đều bác bỏ quan điểm này, khẳng định Li-băng chưa bao giờ là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran.

Những tuyên bố trái ngược từ hai phía cho thấy bất đồng vẫn còn sâu sắc về phạm vi và cách thức thực thi thỏa thuận ngừng bắn, làm dấy lên nghi ngại về triển vọng duy trì ổn định lâu dài tại khu vực Trung Đông.

