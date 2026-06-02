Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump đích thân đề nghị Trung Quốc hỗ trợ chấm dứt xung đột Ukraine

Tú Linh

TPO - Theo một số nguồn tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hỗ trợ chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, bằng cách sử dụng ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Mátxcơva.

img-1664.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. (Ảnh: SCMP)

Báo SCMP dẫn lời những người nắm rõ nội dung các cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập tại Bắc Kinh tháng trước cho biết, nhà lãnh đạo Mỹ nói với ông Tập, rằng tiến trình đàm phán Nga - Ukraine đang bế tắc, đồng thời thúc giục nhà lãnh đạo Trung Quốc thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin quay lại bàn đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky.

Đề nghị này cho thấy Washington đang muốn kéo Bắc Kinh tham gia nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột mà ông Trump tuyên bố trong giai đoạn tranh cử, rằng ông có thể nhanh chóng chấm dứt sau khi trở lại Nhà Trắng.

Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Trump tới Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Ukraine gần đây đạt được những tiến triển hiếm hoi trên chiến trường, giành lại nhiều lãnh thổ hơn từ những phần đất đã mất trong mấy năm trước đó.

Tuần trước, một chỉ huy cấp cao Ukraine nói với Reuters rằng quân đội Nga không còn khả năng tạo ra các đột phá chiến lược.

Tháng trước, Nga tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn vào Ukraine, sử dụng 600 máy bay không người lái và 90 tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công thủ đô Kiev.

Tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine gần như đổ vỡ hoàn toàn kể từ khi vòng đối thoại trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7/2025 kết thúc mà không đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ông Trump đã gây sức ép buộc ông Zelensky phải chấp nhận thỏa thuận, nhưng nhà lãnh đạo Ukraine quyết không chấp nhận đổi đất lấy hoà bình.

Ông Trump hầu như không công khai chi tiết các trao đổi với ông Tập về cuộc xung đột, chỉ xác nhận rằng vấn đề này đã được đề cập. Tổng thống Mỹ cho biết: “Đó là một vấn đề mà chúng tôi muốn thấy được giải quyết”.

Bản tóm tắt nội dung cuộc gặp do Nhà Trắng công bố không đề cập đến cuộc xung đột Nga - Ukraine. Thông cáo của phía Trung Quốc chỉ nêu rằng hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về cuộc khủng hoảng Ukraine cùng nhiều vấn đề toàn cầu quan trọng khác.

Bắc Kinh tăng cường quan hệ với Mátxcơva kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Mỹ và phương Tây cho rằng Trung Quốc góp phần duy trì năng lực quân sự của Mátxcơva trong suốt những năm tiến hành chiến dịch quân sự, bằng cách cung cấp hàng hóa lưỡng dụng cho Nga.

Bắc Kinh nhiều lần bác bỏ, khẳng định nước này áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt và hoạt động thương mại với Nga vẫn diễn ra bình thường.

Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump rời Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp đón Tổng thống Putin và ký tuyên bố chung, trong đó Nga hoan nghênh mong muốn của Trung Quốc đóng vai trò “mang tính xây dựng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao”.

Các nguồn tin giấu tên cho biết, dù Ukraine có được đề cập nhưng các cuộc trao đổi giữa ông Tập và ông Trump bao trùm nhiều chủ đề khác.

Thương mại và đầu tư là nội dung chiếm ưu thế trong chương trình nghị sự, trong khi đảo Đài Loan và Iran được ưu tiên thảo luận nhiều hơn so với cuộc xung đột Ukraine.

Đất hiếm cũng là một chủ đề đáng chú ý. Các nguồn tin cho biết Washington vẫn chưa hài lòng với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Bắc Kinh đối với những khoáng sản chiến lược này, và dự kiến sẽ có thêm các cuộc đàm phán giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Tú Linh
Theo SCMP
#Tổng thống Trump #Tập Cận Bình #Xung đột Nga - Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe