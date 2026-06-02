Nhiều biệt lệ trong chuyến công du ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

TPO - Thái Lan, Singapore, Philippines đều dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự tiếp đón trọng thị, chu đáo, nồng ấm, chân tình với nghi lễ đón tiếp ở mức cao nhất, có nhiều biệt lệ. Một điểm nhấn quan trọng là phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La.

Từ ngày 27/5-1/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta đã có chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore, phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026 và thăm cấp Nhà nước tới Philippines.

Điểm nhấn tại Đối thoại Shangri-La

Trả lời báo chí, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết chuyến thăm 3 nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức đặc biệt và thành công tốt đẹp, đạt ở mức cao các mục tiêu đề ra.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các nước ASEAN sau thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội Khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Càng có ý nghĩa hơn khi chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan và Philippines kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây cũng là giai đoạn Philippines là nước Chủ tịch ASEAN 2026, Singapore là nước Chủ tịch ASEAN 2027 và Việt Nam là nước chủ nhà cấp cao APEC 2027.

Thủ tướng Thái Lan và Phu nhân ra tận sân bay tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN.

Chuyến thăm lần này đã mở ra phương hướng hợp tác mới giữa Việt Nam với cả 3 đối tác, khi Việt Nam và 3 đối tác đều đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu mới, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao của ta đã có các chương trình làm việc phong phú, thực chất, đặc biệt là các cuộc hội đàm, hội kiến, trao đổi sâu rộng với các vị lãnh đạo cấp cao của Thái Lan, Singapore, Philippines, có các cuộc làm việc, tham gia các diễn đàn quan trọng với các tập đoàn, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, tìm hiểu các cơ sở khoa học công nghệ tiêu biểu và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại 3 nước.

Cả 3 nước đều dành cho đoàn sự tiếp đón trọng thị, chu đáo, nồng ấm, chân tình với nghi lễ đón tiếp ở mức cao nhất, có nhiều biệt lệ; Thủ tướng Thái Lan và Phu nhân đã ra tận máy bay tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân; Tổng thống và Thủ tướng Singapore có các cuộc hội đàm, trao đổi và chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cùng trồng cây trong Vườn Bách thảo Singapore. Ảnh: TTXVN.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, một điểm nhấn quan trọng là phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La - diễn đàn an ninh, quốc phòng quốc tế có uy tín, ảnh hưởng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu từ hơn 40 quốc gia.

Phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về hòa bình, an ninh quốc tế và khu vực đã thể hiện rất rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước về tình hình thế giới hiện nay, những thách thức đặt ra và những kiến nghị, đề xuất quan trọng, được các đoàn đại biểu tham dự Hội nghị, cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đối thoại Shangri-La. Ảnh: AP.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, chuyến thăm đã truyền tải đậm nét thông điệp phát triển của Việt Nam tới các nước đối tác quan trọng trong khu vực; thể hiện rõ tư duy, nhu cầu, định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục khẳng định nhất quán chủ trương luôn coi trọng quan hệ với các nước láng giềng và các nước ASEAN, thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong việc cùng các nước ASEAN củng cố đoàn kết, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Thông điệp về hòa bình đã được truyền tải đầy thuyết phục trong phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-la. Phát biểu được dư luận trong, ngoài khu vực đặc biệt quan tâm và phản hồi rất tích cực; thể hiện đậm nét vai trò của Việt Nam với tư cách một thành viên trách nhiệm, một tiếng nói uy tín trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực và toàn cầu.

Những kết quả quan trọng

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, một kết quả nổi bật của chuyến thăm là tin cậy chính trị giữa Việt Nam và 3 nước được củng cố mạnh mẽ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đối thoại Shangri-La. Ảnh: IISS.

Ta đã thúc đẩy về chất quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan, nâng tầm hợp tác chiến lược với Singapore thông qua cơ chế Đối thoại chiến lược giữa hai Đảng cầm quyền, nâng tầm khuôn khổ quan hệ với Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường.

Các nhà lãnh đạo nhất trí xác lập các cơ chế mới, thể hiện sự tin cậy chính trị, gia tăng chiều sâu quan hệ và tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu; trọng tâm là Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026-2031 và cơ chế Đối thoại chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Ta đã củng cố toàn diện, thúc đẩy hợp tác năng động, hiệu quả với 3 nước trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; gia tăng gắn kết, liên kết giữa Việt Nam với các nước và giữa các nước ASEAN, cụ thể hóa nội hàm, thúc đẩy các đột phá, phát triển mới về chất trên các lĩnh vực hợp tác giữa ta và 3 nước về quốc phòng - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, văn hóa, giáo dục - đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân.

Hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác mới nhiều tiềm năng, có ý nghĩa quan trọng chiến lược đối với sự phát triển của nước ta được mở rộng nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng công bằng, chính phủ điện tử, du lịch và kết nối địa phương…

Tổng thống Philippines đích thân lái xe điện chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sau lễ đón. Ảnh: TTXVN.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, một kết quả đáng chú ý là kết nối giữa các ban, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác ở các nước diễn ra rất sôi động, phong phú. Các thành viên đoàn chính thức đã có nhiều cuộc làm việc, trao đổi thực chất với các đối tác tại 3 nước.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan có sự tham dự của Thủ tướng Thái Lan và gần 700 doanh nghiệp hai nước, trong đó có 550 doanh nghiệp Thái Lan. Diễn đàn Kết nối Công nghệ TechConnect tại Singapore có sự tham gia của 500 đại diện Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà nghiên cứu hai nước.

Những con số đầy ấn tượng đó thể hiện mong muốn hợp tác sâu sắc của các đối tác với Việt Nam cũng như tiềm năng to lớn trong hợp tác giữa ta và 3 nước.

“Như vậy có thể thấy chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, qua đó củng cố môi trường hòa bình, ổn định, cục diện đối ngoại thuận lợi, nhất là đối với các đối tác trong ASEAN, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực”, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, chuyến thăm cũng là minh chứng rõ nét nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp chủ động, tích cực vào giải quyết các vấn đề chung của quốc tế.