Nhận vận chuyển 16 bánh ma tuý vì 'tham' 10 triệu đồng

TPO - Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy qua biên giới.

Trước đó, trong quá trình triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Lý A Dơ (SN 1991, quê thôn Nà Nọi, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu; hiện cư trú tại huyện Viêng Kên, tỉnh Chiềng Rai, Thái Lan) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 17 bánh ma túy, trong đó có 10 bánh heroin và 7 bánh ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, tổng khối lượng hơn 6,69kg.

﻿ ﻿ Đối tượng Lý A Dơ cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: CACC.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai được một người đàn ông quốc tịch Thái Lan thuê vận chuyển số ma túy trên từ khu vực bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ (CHDCND Lào) về khu vực bản Ca Hâu, xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên với tiền công 10 triệu đồng.

Việc đấu tranh, triệt phá thành công vụ án tiếp tục khẳng định quyết tâm của Công an tỉnh Điện Biên trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy; đồng thời thể hiện hiệu quả phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đại tá Đỗ Ngọc Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên (thứ 4 từ trái sang) biểu dương, trao thưởng các đơn vị trực tiếp đấu tranh chuyên án. Ảnh: CACC.

Ghi nhận thành tích của lực lượng tham gia phá án, Đại tá Đỗ Ngọc Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã gặp mặt, biểu dương các đơn vị trực tiếp đấu tranh chuyên án.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.