Bị nợ lương, 4 công nhân mang dao chém chủ thầu rồi bỏ trốn

Hoàng Dương

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích liên quan vụ dùng hung khí tấn công chủ thầu và một người khác tại phường Việt Hưng.

Theo cơ quan công an, khoảng 21h ngày 19/5, anh T.X.T (SN 1983, trú phường Đông Hải, TP Hải Phòng) cùng anh Đ.V.C (SN 1990, trú phường Nam Triệu, TP Hải Phòng) và một người khác đang ăn cơm tại phòng trọ ở tổ 3, khu Giếng Đáy 1, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh thì bị một nhóm người xông vào hành hung.

Bị nợ lương, 4 công nhân mang đao, dao chém chủ thầu rồi bỏ trốn.

Nhóm gây án gồm: Nguyễn Thanh Nhựt (SN 1997), Nguyễn Đình Nguyên (SN 1996), Trần Chung (SN 1993), cùng trú phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và Lê Công Hậu (SN 2001, trú xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, cả 4 đối tượng đều là công nhân làm thuê cho anh T.X.T. Sau khi đi uống rượu, bia về, do bức xúc vì cho rằng anh T.X.T chưa thanh toán tiền lương cho Trần Chung và chậm trả lương cho Lê Công Hậu, nhóm này đã sử dụng đao, dao, kéo cùng tay chân tấn công anh T.X.T và anh Đ.V.C.

Vụ việc khiến hai nạn nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp Công an phường Việt Hưng triển khai lực lượng truy xét. Đến khoảng 20h ngày 20/5, lực lượng chức năng phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ cả 4 đối tượng khi đang trên đường di chuyển vào các tỉnh phía Nam để lẩn trốn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Dương
#nợ lương #công nhân #chém chủ thầu #Quảng Ninh #bắt giữ

