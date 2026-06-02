Dựng sàn diễn dài 250 m cho 60 người mẫu trên bãi biển Lăng Cô

TPO - Show diễn thời trang cá nhân thứ 18 của hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú - Đinh Trường Tùng hứa hẹn mang đến hành trình giao thoa giữa thời trang, nghệ thuật và thiên nhiên với 68 thiết kế mới cùng sàn catwalk dài gần 250 mét trên bãi biển.

Ngày 3/7, VUNGOC&SON công bố show diễn thời trang Serenade of Summer | Mùa hè đẹp nhất - show thời trang cá nhân thứ 18 của hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng.

Tiếp nối chuỗi sự kiện trình diễn thời trang gắn với quảng bá điểm đến và tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa Việt Nam, hai nhà thiết kế lựa chọn khu nghỉ dưỡng 5 sao ở Lăng Cô làm địa điểm tổ chức show diễn.

Nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng thường tổ chức định kỳ hai show thời trang mỗi năm, kết hợp giới thiệu điểm đến văn hóa, vùng đất du lịch.

Không gian trình diễn được thiết kế theo tinh thần tối giản, hòa vào cảnh quan tự nhiên của biển Lăng Cô. Sân khấu, ánh sáng, âm nhạc và tổng thể trải nghiệm được lấy cảm hứng từ văn hóa địa phương cùng vẻ đẹp của mùa hè miền biển, tạo nên sự kết nối giữa thời trang, nghệ thuật và thiên nhiên.

Show diễn gồm 68 thiết kế mới, lấy cảm hứng từ biển trời Lăng Cô cùng vẻ đẹp đặc trưng của mùa hè nhiệt đới châu Á. Các thiết kế sử dụng những chất liệu gắn liền với tinh thần nghỉ dưỡng như taffeta, organza, lụa và linen.

Bên cạnh hình ảnh biển xanh, mây trắng và ánh nắng trải dài trên mặt nước, bộ sưu tập còn được gợi mở từ hoa dành dành với sắc trắng tinh khôi và hương thơm dịu nhẹ. Hình ảnh những cánh hoa trong gió biển trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt.

Theo nhà thiết kế, bộ sưu tập tiếp tục theo đuổi phong cách nữ tính, bay bổng và giàu tính nghệ thuật, đồng thời đưa tinh thần nghỉ dưỡng cao cấp vào từng thiết kế thông qua kỹ thuật thủ công, chất liệu mềm mại và bảng màu mang hơi thở của biển cả cùng thiên nhiên nhiệt đới.

Qua đó, những nhà sáng tạo mong muốn truyền tải thông điệp về việc tận hưởng khoảnh khắc đẹp của mùa hè, đồng thời giới thiệu hình ảnh thời trang Việt Nam đương đại gắn với thiên nhiên, văn hóa và phong cách sống cao cấp đến bạn bè quốc tế.

Ê-kíp dành nhiều thời gian khảo sát địa điểm để dựng sân khấu dài hơn 200 m trên bãi biển.

Fashion Show Resort 2026 được xây dựng như hành trình trải nghiệm dành cho khoảng 200 khách mời gồm nghệ sĩ, ngôi sao thời trang, đối tác quốc tế. Khách mời sẽ tham gia chuỗi hoạt động nghỉ dưỡng, ẩm thực, nghệ thuật và thời trang.

Điểm nhấn của chương trình là sàn diễn dài gần 250 m được dựng trực tiếp trên bãi biển của khu nghỉ dưỡng. Trong không gian biển xanh, cát trắng và núi non bao quanh, 68 thiết kế được trình diễn bởi hơn 60 người mẫu hàng đầu Việt Nam.

Đại diện thương hiệu cho biết đây là một trong những dự án được đầu tư nhiều tâm huyết nhất, đồng thời là cách kể chuyện mới mà bộ đôi nhà thiết kế chưa từng thực hiện trước đây. Thông qua show diễn, hai nhà thiết kế kỳ vọng mang đến cho khán giả những trải nghiệm giàu cảm xúc về một mùa hè bên vịnh Lăng Cô.