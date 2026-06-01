Hoa hậu

Tiểu Vy hỗ trợ chi phí điều trị bệnh nhi ung bướu

Ngọc Ánh

TPO - Dịp Quốc tế thiếu nhi, Hoa hậu Tiểu Vy hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho một số trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Theo người đẹp, đây là cách cô chia sẻ phần nào gánh nặng tài chính với các gia đình bệnh nhi.

Chiều 1/6, nhân dịp Quốc tế thiếu nhi, Hoa hậu Trần Tiểu Vy đến thăm và trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM.

Xuất hiện với hình ảnh giản dị, người đẹp trực tiếp thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện và gửi lời động viên đến các em nhỏ cùng gia đình. Những phần quà được trao tận tay bệnh nhi nhằm mang đến niềm vui, đồng thời tiếp thêm động lực cho các em trong quá trình điều trị.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy đến thăm và trao quà cho các bệnh nhi.

Bên cạnh hoạt động tặng quà, Tiểu Vy cũng hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho một số trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Theo người đẹp, đây là cách cô mong muốn chia sẻ phần nào gánh nặng tài chính với các gia đình bệnh nhi.

Hoạt động thiện nguyện lần này diễn ra trong thời gian Trần Tiểu Vy tham gia quảng bá cho bộ phim điện ảnh mới Ốc mượn hồn. Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, Tiểu Vy vẫn duy trì các chương trình hướng đến cộng đồng.

Trong 8 năm kể từ khi đăng quang, Tiểu Vy nhiều lần tham gia các hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Cô từng đóng góp hiện kim trong giai đoạn dịch COVID-19, hỗ trợ người dân vùng lũ, vùng hạn mặn, đồng hành cùng trẻ em mồ côi, trẻ em vùng cao và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Người đẹp cũng tham gia nhiều chương trình gây quỹ, hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân nghèo, trao tặng gạo cho các hộ dân khó khăn tại quê nhà, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động chăm lo cho người già neo đơn và các hoàn cảnh kém may mắn.

Tiểu Vy hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho một số trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, Tiểu Vy là người sáng lập dự án cộng đồng Vy ơi. Thông qua dự án này, cô thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như trao học bổng, tặng dụng cụ học tập, xây dựng công trình vệ sinh và tổ chức các hoạt động thiện nguyện tại nhiều địa phương.

Ở tuổi 25, Trần Tiểu Vy không chỉ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật mà còn được biết đến với hình ảnh tích cực thông qua các dự án vì cộng đồng. Hoa hậu Trần Tiểu Vy đang nhận được sự quan tâm của khán giả với bộ phim điện ảnh Ốc mượn hồn - tác phẩm đánh dấu vai nữ chính điện ảnh thứ hai trong sự nghiệp.

Trong phim, Trần Tiểu Vy vào vai Ngọc - diễn viên trẻ có mối quan hệ phức tạp với Quân (Quốc Trường), người vợ tên An cùng nhân vật Quỳnh. Sau một biến cố trên biển, linh hồn của An nhập vào thân xác Ngọc, kéo theo hàng loạt tình huống bí ẩn. Sự thay đổi liên tục về tâm lý, biểu cảm được xem là thử thách với Hoa hậu Việt Nam 2018.

