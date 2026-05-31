Người đẹp Colombia đăng quang MGI All Stars 2026

TPO - Người đẹp Vanessa Pulgarín đến từ Colombia đã đăng quang danh hiệu MGI All Stars mùa đầu tiên trong chung kết diễn ra ở Thái Lan tối 30/5. Đại diện Việt Nam - Hương Giang giành giải á hậu 2.

Sau hai tuần tham gia các hoạt động bên lề cùng những phần thi phụ như trình diễn trang phục dạ hội, áo tắm, thử thách mặt mộc và runway, 58 người đẹp bước vào chặng đua cuối tại Bangkok tối 30/5.

Kết quả chung cuộc, người đẹp Vanessa Pulgarín đến từ Colombia đã đăng quang danh hiệu MGI All Stars mùa đầu tiên. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Maria Faith Porter đến từ Ghana, Á hậu 2 thuộc về người đẹp Hương Giang của Việt Nam. Hai người đẹp còn lại trong top 5 là Mariana Bečková (Cộng hòa Czech) và Gazini Ganados (Philippines).

Đại diện Colombia đăng quang, Hương Giang giành giải á hậu 2.

Vanessa Pulgarín được đánh giá là ứng viên mạnh ngay từ đầu. Người đẹp năm nay 35 tuổi, cao 1,78 m, là người mẫu và có bằng cử nhân ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học Giáo hoàng Bolivariana.

Vanessa Pulgarin là nhân vật có sức ảnh hưởng ở Colombia với trang cá nhân Instagram có một triệu người theo dõi. Cô từng dự thi Senorita Colombia và giành giải á hậu 1. Sau đó, người đẹp được cử tham gia Miss International 2017 ở Nhật Bản nhưng không đạt thành tích. Năm 2025, Vanessa Pulgarín thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Thái Lan và lọt vào top 12.

Theo thể thức năm nay, kết quả chung cuộc phụ thuộc 70% điểm từ ban giám khảo và 30% từ bình chọn khán giả. Vị trí các thứ hạng này có thể thay đổi, tùy thuộc vào sự bình chọn của khán giả cho các hạng mục Portrait, Runway và World’s Choice. Theo ban tổ chức, các người đẹp chiến thắng ba hạng mục trên sẽ được đặc cách vào top 18.

Từ top 18, các thí sinh tiếp tục tranh tài để chọn ra top 10, top 5, hai á hậu và hoa hậu. Kết quả ở mỗi vòng đều được tính theo tỷ lệ 70% điểm giám khảo và 30% bình chọn toàn cầu. Toàn bộ điểm số được công khai theo thời gian thực nhằm đảm bảo tính minh bạch.

Hương Giang được gọi tên vào top 5.

Các thí sinh top 18 trình diễn áo tắm.

Ngoài Hương Giang, top 18 gồm các thí sinh Samantha (Ecuador), Gazini Ganados (Philippines), Yamilex Hernández (Cộng hòa Dominica), Mariana Bečková (Cộng hòa Czech), Tharina Botes (Thái Lan), Fuschia Ravena (Philippines), Priscilla Londoño (Colombia), Faith Porter (Ghana), Gabriela de la Cruz (Venezuela), Vanessa Pulgarín (Colombia), Francia Cortés (Mexico), Suheyn Cipriani (Peru), Isabella Santiago (Venezuela), Nicole Puello (Cộng hòa Dominica), Zewen Qin (Trung Quốc), Thet San (Myanmar) - người thắng giải Portrait Challenge và Azzaya (Mông Cổ) - thí sinh thắng giải Runway.

Trong đó, thí sinh Zewen Qin được chọn thêm sau khi Hương Giang đạt cả hai thành tích 15 thí sinh có điểm cao nhất và thắng giải phụ.

Đại diện Việt Nam – Hương Giang được công bố trong nhóm 15 thí sinh giành điểm cao nhất sau vòng thi bán kết (70% điểm từ ban giám khảo và 30% điểm khán giả bình chọn). Sau đó, cô tiếp tục được xướng tên là người thắng giải phụ World's Choice Award, tiến thẳng vào vòng top 18. Sau phần trình diễn bikini, Hương Giang tiếp tục được xướng tên vào top 10.

Đêm chung kết MGI All Stars bất ngờ phải tạm dừng vì hệ thống bình chọn gặp sự cố kỹ thuật ngay trong phần thi Swimsuit – vòng đấu quyết định tấm vé vào Top 10.

Theo thể lệ, điểm số ở vòng này được tính lại từ đầu, kết hợp giữa đánh giá của ban giám khảo và lượng bình chọn từ khán giả. Tuy nhiên, khi cuộc đua vote đang diễn ra căng thẳng, website bình chọn bất ngờ quá tải và không thể truy cập. Ban tổ chức đã phải chấm điểm thủ công trong phần thi áo tắm trong lúc chờ khắc phục website.

Tại phần thi trang phục dạ hội của top 10, ban giám khảo chấm điểm trực tiếp trên sân khấu. Hương Giang mặc bộ đầm đuôi cá lấy cảm hứng từ cánh bướm. Cô giành sáu điểm 10 từ hội đồng ban giám khảo, cùng một điểm 9,5 và một điểm 9.

Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên, được tổ chức tại Thái Lan từ năm 2013 bởi ông Nawat Itsaragrisil. MGI All Stars là phiên bản đặc biệt hoàn toàn mới của Miss Grand International, được tổ chức lần đầu trong năm nay.

Top 10 trong phần thi dạ hội.

Theo ban tổ chức, cuộc thi dành cho những người đẹp giàu kinh nghiệm, gồm các cựu hoa hậu, á hậu và những thí sinh từng tạo dấu ấn tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Sân chơi này được xây dựng nhằm tạo cơ hội cho các chiến binh nhan sắc trở lại, chinh phục những mục tiêu còn dang dở và khẳng định bản thân. Tân hoa hậu sẽ được lựa chọn dựa trên sự kết hợp giữa nhan sắc, kỹ năng trình diễn, khả năng giao tiếp, sức ảnh hưởng và mức độ yêu mến của công chúng.

MGI All Stars mùa đầu tiên có 56 người đẹp dày dạn kinh nghiệm thi quốc tế đến từ 38 quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài. Tổ chức Miss Grand International công bố người đẹp đăng quang mùa giải đầu tiên nhận được vương miện và giải thưởng tiền mặt hấp dẫn từ 100.000 USD (hơn 2,6 tỉ đồng) đến 1.000.000 USD (hơn 26 tỉ đồng).

Ban giám khảo MGI All Stars 2026 quy tụ nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong làng sắc đẹp quốc tế, từ các cựu hoa hậu đến chuyên gia đào tạo sắc đẹp và doanh nhân. Nổi bật trong số đó là ông trùm hoa hậu Osmel Sousa, Natalie Glebova - Hoa hậu Hoàn vũ 2005, Lupita Jones - Hoa hậu Hoàn vũ 1991 cùng các cựu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Isabella Menin và Abena Akuaba.

Hội đồng giám khảo còn có sự góp mặt của nhà soạn nhạc quốc tế Omar Harfouch, doanh nhân Jojo Bragais và nhà hoạt động môi trường người Thái Lan - Psi Samut Scott.