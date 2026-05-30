Đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Hoàn vũ 2026 phải giỏi tiếng Anh

TPO - Ông Nawat đã đưa ra các tiêu chí lựa chọn đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026. Chủ tịch Miss Grand International khẳng định ứng viên được lựa chọn phải giỏi tiếng Anh.

Sau khi nắm bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ tại 5 nước Đông Nam Á là Lào, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore, ông Nawat đã chia sẻ về chiến lược lựa chọn đại diện ở các quốc gia này cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026 tại Puerto Rico.

Trong một buổi phỏng vấn, ông Nawat cho biết thay vì bán lại nhượng quyền cho đơn vị ở nước sở tại, Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia được đích thân ông Nawat và ê-kíp MGI đến tuyển sinh và tổ chức cuộc thi cấp quốc gia.

Hương Giang đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Đối với Singapore, ông Nawat tiết lộ đã có một số đối tác liên hệ để mua bản quyền. Tuy nhiên, mức giá được cho là sẽ rẻ hơn do ngành công nghiệp sắc đẹp tại quốc gia này vẫn chưa thực sự phát triển mạnh.

Theo ông Nawat, bản quyền đắt giá nhất hiện tại vẫn là Thái Lan và ông cũng không ngần ngại công khai con số cụ thể. “Bản quyền đắt nhất là Thái Lan. Tôi không ngại nói rằng chúng tôi phải trả 35 triệu baht (hơn một triệu USD) mỗi năm. Với số tiền đó, bạn thậm chí có thể mua bản quyền cho cả khu vực Mỹ Latinh. Nhưng không sao cả, chúng tôi rất sẵn lòng cho việc đó", ông Nawat nói.

Bản quyền tại Lào được xác nhận đã bán thành công. Riêng Malaysia, ông Nawat không đề cập đến trong buổi phỏng vấn.

Chủ tịch MGI cho biết Indonesia và Việt Nam sẽ được chọn làm các căn cứ chính để tổ chức Miss Universe vì ông tin rằng thị trường ở Indonesia và Việt Nam đủ lớn cho một cuộc thi sắc đẹp có quy mô như Miss Universe. Các vòng tuyển chọn dự kiến được tổ chức ở cả hai quốc gia này để tìm kiếm đại diện sắp tới tại Hoa hậu Hoàn vũ 2026.

Nói về tiêu chí chọn đại diện của Việt Nam và 5 nước Đông Nam Á còn lại, ông Nawat khẳng định tiếng Anh không còn được xem là lợi thế mà là điều kiện bắt buộc nếu thí sinh muốn đi sâu tại đấu trường quốc tế. Những thí sinh không thể giao tiếp, ứng xử bằng tiếng Anh sẽ dễ bị loại sớm dù có ngoại hình nổi bật đến đâu.

Với việc nắm bản quyền của 5 nước Đông Nam Á, phía MGI được trao toàn quyền quản lý, tổ chức và chỉ định đơn vị vận hành tại cả 5 quốc gia. Tuy nhiên, ông Nawat nhấn mạnh rằng hoạt động cốt lõi của công ty vẫn là Miss Grand International.

Ông Nawat và MGI sẽ sử dụng nền tảng các cuộc thi quốc gia này với hoạt động kinh doanh cá nhân, dự định mở rộng việc phân phối sản phẩm mới tại 5 quốc gia còn lại bên cạnh Thái Lan. Ông Nawat cũng bày tỏ tham vọng với nước đi mới sẽ có khả năng mang về một chiếc vương miện Miss Universe cho khu vực ASEAN.

Sau khi thâu tóm bản quyền 5 nước Đông Nam Á, ông Nawat không ngần ngại bày tỏ tham vọng mua lại cả cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. “Nếu tôi mua thành công, tôi sẽ thông báo với mọi người. Nhưng hiện tại họ vẫn chưa muốn bán. Nếu một ngày họ có ý định đó, tôi sẽ mua ngay và công bố sớm nhất có thể”, ông Nawat khẳng định.