Ai đăng quang MGI All Stars

Duy Nam

TPO - Các đại diện Colombia, Ghana, Peru, Cộng hòa Czech, Venezuela đang dẫn đầu về điểm số ở cuộc thi MGI All Stars 2026 và được đánh giá là những ứng viên sáng giá cho vương miện trong chung kết diễn ra tối 30/5 tại Thái Lan.

Đại diện Colombia - Vanessa Pulgarín đang là người dẫn đầu bảng điểm của ban giám khảo sau hai đêm bán kết. Cô được nhiều người dự đoán đăng quang ngôi vị cao nhất. Người đẹp năm nay 35 tuổi, cao 1,78 m, là người mẫu và có bằng cử nhân ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học Giáo hoàng Bolivariana. Vanessa Pulgarin là nhân vật có sức ảnh hưởng ở Colombia với trang cá nhân Instagram có một triệu người theo dõi. Cô từng dự thi Senorita Colombia và giành giải á hậu 1. Sau đó, người đẹp được cử tham gia Miss International 2017 ở Nhật Bản nhưng không đạt thành tích. Năm 2025, Vanessa Pulgarín thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Thái Lan và lọt vào top 12.
Đại diện Ghana - Maria Faith Porter nằm trong top 3 thí sinh có điểm số cao nhất trước chung kết. Người đẹp năm nay 27 tuổi, là nghệ sĩ biểu diễn có tầm ảnh hưởng ở Ghana và trên các sân khấu quốc tế. Faith đã biểu diễn tại hơn 10 quốc gia, sản xuất các ca khúc với tổng lượt phát trực tuyến vượt mốc một triệu lượt nghe. Cô cũng là người sáng lập nhóm nhạc acappella Frequency - từng giành nhiều giải thưởng danh giá ở Ghana. Cô từng đại diện Ghana tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 và giành giải á hậu 3.
Đại diện Peru - Suheyn Cipriani có phong độ ổn định và thuộc nhóm thí sinh có điểm số cao nhất. Suheyn Cipriani năm nay 29 tuổi, là người dẫn chương trình truyền hình và podcast đến từ Peru, hiện theo học ngành Tâm lý học. Cô được đánh giá có sắc vóc quyến rũ, nổi bật, kỹ năng trình diễn ấn tượng. Cô từng đăng quang danh hiệu Miss Eco International 2019, tuy nhiên người đẹp bị tước danh hiệu vì mang thai trong nhiệm kỳ. Năm 2023, Suheyn Cipriani tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Peru nhưng dừng chân ở vị trí á hậu 1.
Đại diện Cộng hòa Czech - Mariana Bečková đang đứng thứ 4 trên bảng điểm. Cô 27 tuổi, cao 1,82 m, có bằng cử nhân tâm lý học và hiện theo học tiến sĩ tại Đại học Charles ở Prague, chuyên ngành hành vi con người và phát triển tâm lý. Bên cạnh con đường học vấn, Mariana còn làm việc trong ngành thời trang và giải trí với vai trò diễn viên và người mẫu. Mariana có năng khiếu diễn xuất, ca hát, khiêu vũ và yoga. Cô nói thông thạo tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha. Mariana Beckova từng giành danh hiệu Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022.
Đại diện Colombia - Priscilla Londoño hiện là thí sinh chốt sổ top 5 trên bảng điểm. Cô năm nay 32 tuổi, từng đạt thành tích Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Priscilla Londoño có kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu, diễn thuyết trước công chúng và phát triển thương hiệu. Người đẹp thông thạo tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và có khả năng ứng xử thông minh, nhanh nhạy.
Đại diện Venezuela - Gabriela de la Cruz là người đẹp sáng giá ở khu vực Latinh. Gabriela De La Cruz năm nay 26 tuổi, từng đại diện Venezuela tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 và giành giải á hậu 4. Năm 2025, Gabriela De La Cruz tham gia cuộc thi Hoa hậu Venezuela, đại diện cho vùng Yaracuy, giành vị trí á hậu 3. Gabriela De La Cruz có vẻ đẹp hiện đại, nóng bỏng cùng những bước catwalk tự tin, cuốn hút.
Đại diện Cộng hòa Dominica - Yamilex Hernández được nhiều khán giả yêu thích. Người đẹp 29 tuổi, sinh ra ở Cộng hòa Dominica và hiện sinh sống tại bang New Jersey, Mỹ. Cô là cử nhân chuyên ngành Truyền thông, Truyền hình và Điện ảnh. Cô từng lọt vào top 15 cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2023 ở Nhật Bản. Yamilex Hernández cũng từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Dominica vào các năm 2021, 2023 và lần lượt giành các danh hiệu á hậu 3 và á hậu 1. Năm 2025, cô trở thành người đẹp đầu tiên đeo sash Latina tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức ở Thái Lan và lọt vào top 30.
Đại diện Philippines - Gazini Ganados có phong độ ổn định, lượng fan hùng hậu. Cô năm nay 30 tuổi, là người mẫu, diễn viên. Cô từng đăng quang danh hiệu Binibining Pilipinas 2019 và sau đó đại diện Philippines tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2019 tại Mỹ, lọt vào top 20 chung cuộc. Ngoài các cuộc thi sắc đẹp, Gazini đã xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực giải trí và thời trang với tư cách là người mẫu sàn catwalk, diễn viên và nhân vật truyền hình.
Đại diện Ecuador - Samantha Quenedit được nhận định là thí sinh có khả năng gây bất ngờ. Cô năm nay 25 tuổi, từng vào top 16 cuộc thi Miss Teen Universe 2017, top 22 tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.
Đại diện Thái Lan - Tharina Botes được xem là ứng viên sáng giá nhất của nước chủ nhà. Tharina Botes năm nay 28 tuổi, là người mẫu, lai hai dòng máu Thái Lan - Nam Phi. Cô có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng đại diện Nam Phi tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2016. Người đẹp sau đó tiếp tục thi Hoa hậu Nam Phi 2018 và vào Top 12 chung cuộc. Năm 2021, cô tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan và giành giải á hậu 1. Năm 2024, Tharina Botes đăng ký dự thi Hoa hậu Thế giới Thái Lan và đăng quang, giành quyền tham dự Miss World 2024. Tuy được đánh giá cao nhưng người đẹp vẫn ra về tay trắng khiến nhiều người bất ngờ.
Đại diện Philippines - Fuschia Ravena và đại diện Việt Nam - Fuschia Ravena đang là hai người đẹp chuyển giới có điểm số cao trước chung kết. Cả hai được đánh giá có kinh nghiệm thi sắc đẹp, kỹ năng trình diễn ấn tượng và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Các đại diện Mexico - Francia Cortés, Venezuela - Isabella Santiago, Cộng hòa Dominica - Nicole Puello được đánh giá là những ứng viên tiềm năng trước chung kết. Điểm chung của họ là hình thể nóng bỏng đậm chất Latinh, kỹ năng trình diễn và biểu cảm cuốn hút.

