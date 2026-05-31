Ông Nawat lên tiếng

TPO - Ban tổ chức cho biết do sự cố kỹ thuật nên điểm số của hai giám khảo Osmel Sousa và Omar Harfouch bị hoán đổi vị trí cho nhau. Kết quả chung kết MGI All Stars 2026 vẫn được giữ nguyên với chiến thắng thuộc về người đẹp Colombia - Vanessa Pulgarín.

Chung kết MGI All Stars vẫn đang là tâm điểm bàn tán của các fan sắc đẹp trên mạng xã hội. Dù chiến thắng của người đẹp Colombia - Vanessa Pulgarín nhận được sự đồng tình, tuy nhiên quy trình hiển thị điểm số của các giám khảo trong đêm chung kết đang gây tranh cãi.

MGI tuyên bố dù gặp sự cố về kỹ thuật nhưng kết quả chung kết MGI All Stars vẫn không thay đổi.

MGI thông báo sự cố kỹ thuật, kết quả vẫn giữ nguyên

Sau đêm chung kết, giám khảo - nhà soạn nhạc Omar Harfouch cho biết ông đã chấm điểm 10 cho top 3 chung cuộc MGI All Stars nhưng khi bảng điểm hiển thị chỉ có người đẹp Colombia - Vanessa Pulgarín được 10 điểm, còn người đẹp Ghana lại nhận được 8,9 điểm và Hương Giang được 9 điểm.

Sự việc này làm dấy lên tin đồn ông Nawat đã điều chỉnh điểm số của giám khảo để thao túng kết quả cuối cùng.

Trước phản ứng của dư luận, ông Nawat đã ra thông báo chính thức về sự việc.

"Chúng tôi muốn làm rõ rằng điểm số của ông Osmel và ông Omar đã bị hiển thị sai vị trí trên màn hình kết quả do lỗi hiển thị điểm số nội bộ, do đó điểm của hai giám khảo đã vô tình bị đảo ngược. Để đảm bảo tính chính xác và minh bạch, chúng tôi đã cập nhật màn hình kết quả như hình đính kèm".

Phía MGI gửi lời xin lỗi khán giả về sự cố kỹ thuật này và tuyên bố kết quả chung kết MGI All Stars vẫn được giữ nguyên với chiến thắng thuộc về đại diện Colombia - Vanessa Pulgarín, á hậu 1 là người đẹp Ghana - Maria Faith Porter và á hậu 2 là đại diện Việt Nam - Hương Giang.

Tuyên bố của phía MGI đã được ông Omar chia sẻ lại trên trang cá nhân. Ông Omar cho biết cảm thấy vui vì sự nhầm lẫn này đã được làm rõ. Ông Omar cũng gửi lời cảm ơn sự thấu hiểu và ủng hộ từ các fan sắc đẹp Việt.

Theo thể thức năm nay, kết quả chung cuộc phụ thuộc 70% điểm từ ban giám khảo và 30% từ bình chọn khán giả. Trong chung kết, điểm số được đưa về 0 sau mỗi phần thi. Khán giả bình chọn liên tục trong suốt đêm thi. Tuy nhiên, hệ thống bình chọn liên tiếp gặp trục trặc.

Đêm chung kết MGI All Stars phải tạm dừng vì hệ thống bình chọn gặp sự cố kỹ thuật trong phần thi swimsuit – vòng đấu quyết định tấm vé vào top 10. Ban giám khảo đã phải chấm điểm thủ công trong lúc chờ ban tổ chức khắc phục website.

Sau chung kết, người đẹp Ghana - Maria Porter cho biết người thân và các fan của cô không thể bình chọn cho cô trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi vì trang web bình chọn liên tục gặp sự cố. Điều này cũng làm dấy lên những nghi ngờ về tính chuyên nghiệp, minh bạch của hệ thống bình chọn tại mùa giải MGI All Stars 2026.

Hương Giang không tiếc nuối vì dừng chân ở á hậu 2

Hương Giang khẳng định hài lòng với giải á hậu 2.

Sự cố kỹ thuật về bình chọn được cho là ảnh hưởng tới thứ hạng chung cuộc của thí sinh. Sau chung kết, nhiều fan Việt bày tỏ sự phẫn nộ vì đại diện Việt Nam - Hương Giang chỉ giành giải á hậu 2.

Trên trang cá nhân, Hương Giang đã có những chia sẻ đầu tiên sau đêm chung kết. Cô cho biết tự hào vì giành được giải á hậu 2. "Một cuộc thi nơi hội tụ những ngôi sao mạnh mẽ tới từ tất cả cuộc thi hoa hậu lớn trên toàn thế giới, và ngôi vị á hậu 2 khiến tôi không thể hạnh phúc và tự hào hơn. Đó là câu trả lời tuyệt vời nhất cho những gì tôi muốn chứng minh trên hành trình quay lại này, và khi đã hoàn thành nhiệm vụ ấy, tôi không có gì để hối tiếc", cô viết.

Hương Giang khẳng định sẽ không quay lại thi ở những mùa giải tiếp theo vì cô xem MGI All Stars 2026 là đích đến cuối cùng trong hành trình chinh phục các đấu trường nhan sắc của mình.

Hương Giang cho biết khi cô quyết định tham dự MGI All Stars, nhiều người cho rằng cô không biết lượng sức, cố chấp và chắc chắn sẽ thất bại. Bản thân Hương Giang cũng lo sợ đi thi tiếp mà kết quả không như mong muốn.

Tuy nhiên, Hương Giang vẫn chọn đi thi vì muốn gửi gắm thông điệp: "Đừng bao giờ từ bỏ niềm tin vào bản thân mình và để bất kỳ một kết quả nào không như mong muốn đánh gục niềm tin đó. Thất bại không đáng sợ nhưng đáng sợ nhất là mình không còn niềm tin để đứng dậy và đi tiếp. Đừng để bất kỳ ai định nghĩa hay giới hạn cuộc đời của chính bạn".