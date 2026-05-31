Nhan sắc Hoa hậu Hòa bình All Stars

TPO - Người đẹp Vanessa Pulgarín đến từ Colombia đã đăng quang danh hiệu MGI All Stars mùa đầu tiên. Cô là người mẫu, cao 1,78 m, có nhan sắc nổi bật.
Chung kết cuộc thi MGI All Stars phiên bản đầu tiên đã diễn ra tối 30/5 với chiến thắng thuộc về người đẹp Colombia - Vanessa Pulgarín. Trải qua nhiều vòng thi gay cấn được chấm điểm trực tiếp trong đêm chung kết, Vanessa Pulgarín đã vượt qua 55 thí sinh để giành vương miện của mùa giải All Stars đầu tiên được tổ chức trong lịch sử.
Chiến thắng của Vanessa Pulgarín nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các thí sinh. Cô là người đẹp nổi bật ngay từ đầu mùa giải. Trước chung kết, nhiều chuyên trang sắc đẹp đều dự đoán Vanessa Pulgarín đăng quang.
Ở phần thi ứng xử đầu tiên dành cho top 5, các thí sinh nhận được câu hỏi khác nhau từ thành viên ban giám khảo. Vanessa Pulgarín nhận được câu hỏi về sứ mệnh kết nối người hâm mộ sắc đẹp trên toàn thế giới. Cô nói: "Tôi không chỉ đại diện cho Colombia mà còn đại diện cho tinh thần đoàn kết của tất cả quốc gia. Tôi luôn mang trong tim tình yêu dành cho mọi dân tộc và nền văn hóa. Tôi tin rằng sự gắn kết bắt nguồn từ tình yêu thương, và đó cũng chính là điều tôi muốn lan tỏa".
Ở vòng thi ứng xử của top 3, thí sinh trả lời câu hỏi chung: "Bạn có những phẩm chất nào khiến mình trở thành một ngôi sao và giúp mọi người có thể nhìn thấy điều đó một cách rõ ràng?". Vanessa Pulgarín trả lời: "Tôi sinh ra để làm điều này. Đó là niềm tin lớn nhất của tôi. Dù có bao nhiêu cánh cửa đóng lại trước mắt, bạn vẫn phải tin vào bản thân. Dù ai đó nói rằng bạn không thể làm được, hãy nhớ rằng bạn hoàn toàn có thể. Chúng ta có sức mạnh và kỷ luật để biến ước mơ thành hiện thực".
Tân hoa hậu năm nay 35 tuổi, cao 1,78 m, là người mẫu và có bằng cử nhân ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học Giáo hoàng Bolivariana.
Vanessa Pulgarin là nhân vật có sức ảnh hưởng ở Colombia với trang cá nhân Instagram có một triệu người theo dõi.
Cô từng dự thi Senorita Colombia và giành giải á hậu 1. Sau đó, người đẹp được cử tham gia Miss International 2017 ở Nhật Bản nhưng không đạt thành tích. Năm 2025, Vanessa Pulgarín thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Thái Lan và lọt vào top 12.
Người đẹp Colombia có đường cong bốc lửa, nổi bật với phong cách trình diễn quyến rũ kiểu Latin cùng kinh nghiệm sân khấu dày dạn.
Trước đó, Vanessa Pulgarín đạt điểm cao nhất (9,74) từ giám khảo sau hai đêm bán kết, qua ba phần thi trang phục dạ hội, áo tắm và mặt mộc. Trong đêm chung kết, cô giữ vững phong độ, vượt qua nhiều phần thi căng thẳng.
Theo cơ cấu giải thưởng đã được công bố, Vanessa Pulgarin sẽ nhận đợt tiền thưởng đầu tiên trị giá 50.000 USD (1,3 tỷ đồng) ngay sau đêm đăng quang.
50.000 USD còn lại sẽ được trao khi cô quay trở lại bảo vệ danh hiệu của mình ở mùa giải tiếp theo, bất kể kết quả cuộc thi ra sao.
Nếu đương kim hoa hậu tiếp tục giành chiến thắng một lần nữa, một khoản tiền thưởng bổ sung trị giá 100.000 USD (2,6 tỷ đồng) sẽ được trao thêm. Ngoài ra, một phần thưởng đặc biệt trị giá 1.000.000 USD (26 tỷ đồng) sẽ được trao nếu người đẹp Colombia đạt được thành tích 3 lần chiến thắng liên tiếp.