Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Nhan sắc Hoa hậu Hòa bình All Stars

Duy Nam

TPO - Người đẹp Vanessa Pulgarín đến từ Colombia đã đăng quang danh hiệu MGI All Stars mùa đầu tiên. Cô là người mẫu, cao 1,78 m, có nhan sắc nổi bật.

709820999-18592843672015278-5823930366908650736-n.jpg
713344332-18592843696015278-5576409545405652984-n.jpg
Chung kết cuộc thi MGI All Stars phiên bản đầu tiên đã diễn ra tối 30/5 với chiến thắng thuộc về người đẹp Colombia - Vanessa Pulgarín. Trải qua nhiều vòng thi gay cấn được chấm điểm trực tiếp trong đêm chung kết, Vanessa Pulgarín đã vượt qua 55 thí sinh để giành vương miện của mùa giải All Stars đầu tiên được tổ chức trong lịch sử.
709782418-18592843684015278-8021958684725152630-n.jpg
709863818-18592843723015278-2476216381143801105-n.jpg
Chiến thắng của Vanessa Pulgarín nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các thí sinh. Cô là người đẹp nổi bật ngay từ đầu mùa giải. Trước chung kết, nhiều chuyên trang sắc đẹp đều dự đoán Vanessa Pulgarín đăng quang.
710613578-1446383954192186-6343111282581812071-n.jpg
712275245-1446331227530792-5518023464250496753-n.jpg
Ở phần thi ứng xử đầu tiên dành cho top 5, các thí sinh nhận được câu hỏi khác nhau từ thành viên ban giám khảo. Vanessa Pulgarín nhận được câu hỏi về sứ mệnh kết nối người hâm mộ sắc đẹp trên toàn thế giới. Cô nói: "Tôi không chỉ đại diện cho Colombia mà còn đại diện cho tinh thần đoàn kết của tất cả quốc gia. Tôi luôn mang trong tim tình yêu dành cho mọi dân tộc và nền văn hóa. Tôi tin rằng sự gắn kết bắt nguồn từ tình yêu thương, và đó cũng chính là điều tôi muốn lan tỏa".
710832347-1446339060863342-3356404616705219121-n.jpg
712339619-1446296827534232-3945874619419347610-n.jpg
Ở vòng thi ứng xử của top 3, thí sinh trả lời câu hỏi chung: "Bạn có những phẩm chất nào khiến mình trở thành một ngôi sao và giúp mọi người có thể nhìn thấy điều đó một cách rõ ràng?". Vanessa Pulgarín trả lời: "Tôi sinh ra để làm điều này. Đó là niềm tin lớn nhất của tôi. Dù có bao nhiêu cánh cửa đóng lại trước mắt, bạn vẫn phải tin vào bản thân. Dù ai đó nói rằng bạn không thể làm được, hãy nhớ rằng bạn hoàn toàn có thể. Chúng ta có sức mạnh và kỷ luật để biến ước mơ thành hiện thực".
712430234-1446507430846505-5869953576556439976-n.jpg
Cô chia sẻ thêm: "Tôi có mặt ở đây vì muốn giành chiến thắng tại Miss Grand International All Stars. Tôi sinh ra dành cho sân khấu, dành cho sự kết nối với mọi người. Tôi đang đứng ở đây hôm nay nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ để theo đuổi ước mơ của mình".
709770783-18083939669627781-1907600277250134170-n.jpg
710423701-18083939690627781-4190440053929308915-n.jpg
Tân hoa hậu năm nay 35 tuổi, cao 1,78 m, là người mẫu và có bằng cử nhân ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học Giáo hoàng Bolivariana.
702280874-18082763219627781-3574184004536785734-n.jpg
703335623-18082763198627781-2517609828584697354-n.jpg
Vanessa Pulgarin là nhân vật có sức ảnh hưởng ở Colombia với trang cá nhân Instagram có một triệu người theo dõi.
702090201-18081567884412485-7053880721235518294-n.jpg
702214324-18081567854412485-4057586679851271729-n.jpg
Cô từng dự thi Senorita Colombia và giành giải á hậu 1. Sau đó, người đẹp được cử tham gia Miss International 2017 ở Nhật Bản nhưng không đạt thành tích. Năm 2025, Vanessa Pulgarín thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Thái Lan và lọt vào top 12.
582206053-18061273901627781-4706579986005065409-n.jpg
582679683-18061273892627781-5249490836364484672-n.jpg
Người đẹp Colombia có đường cong bốc lửa, nổi bật với phong cách trình diễn quyến rũ kiểu Latin cùng kinh nghiệm sân khấu dày dạn.
snapinstato-532485161-18533870470014636-4813615843359169725-n.jpg
snapinstato-528743915-18533870461014636-7492238369587525170-n.jpg
Trước đó, Vanessa Pulgarín đạt điểm cao nhất (9,74) từ giám khảo sau hai đêm bán kết, qua ba phần thi trang phục dạ hội, áo tắm và mặt mộc. Trong đêm chung kết, cô giữ vững phong độ, vượt qua nhiều phần thi căng thẳng.
573679514-18552731167014636-6551573253100850868-n.jpg
574101508-18552731176014636-4385240762859224347-n.jpg
Theo cơ cấu giải thưởng đã được công bố, Vanessa Pulgarin sẽ nhận đợt tiền thưởng đầu tiên trị giá 50.000 USD (1,3 tỷ đồng) ngay sau đêm đăng quang.
569533773-18550348969014636-737763037514768895-n.jpg
572124372-18550348837014636-3221943593473849878-n.jpg
50.000 USD còn lại sẽ được trao khi cô quay trở lại bảo vệ danh hiệu của mình ở mùa giải tiếp theo, bất kể kết quả cuộc thi ra sao.
556121564-18543202573014636-1331386183310427125-n.jpg
556567958-18543202534014636-4154589895625417206-n.jpg
Nếu đương kim hoa hậu tiếp tục giành chiến thắng một lần nữa, một khoản tiền thưởng bổ sung trị giá 100.000 USD (2,6 tỷ đồng) sẽ được trao thêm. Ngoài ra, một phần thưởng đặc biệt trị giá 1.000.000 USD (26 tỷ đồng) sẽ được trao nếu người đẹp Colombia đạt được thành tích 3 lần chiến thắng liên tiếp.
Duy Nam
#MGI All Stars #chung kết MGI All Stars #Hương Giang

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe