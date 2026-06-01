Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình All Stars không đủ tiền thuê trang điểm

TPO - Đại diện Ghana - Maria Faith Porter dừng chân ở ngôi vị á hậu 1 trong chung kết MGI All Stars 2026 khiến nhiều người tiếc nuối. Do điều kiện kinh tế, cô không có ê-kíp đi theo, phải nhờ thí sinh khác trang điểm.
Maria được đánh giá cao khi hội tụ nhiều yếu tố đó là sắc vóc, kỹ năng, kinh nghiệm. Tuy nhiên, theo thể thức năm nay, kết quả chung cuộc phụ thuộc 70% điểm từ ban giám khảo và 30% từ bình chọn khán giả. Dù nhận được điểm số cao từ khán giả nhưng Maria không thể đọ được các thí sinh khác về lượt vote do cô đến từ một quốc gia nghèo, không chuộng hoa hậu.
Trong đêm chung kết, Maria được người đẹp Anh và Mexico hỗ trợ trang điểm trong hậu trường trước khi bước lên sân khấu trong phần công bố hoa hậu. Câu chuyện của cô được bàn tán xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả cảm phục tinh thần của cô gái nghèo theo đuổi giấc mơ hoa hậu.
Người đẹp chia sẻ thêm: "Nhiều cô gái trẻ ở Ghana, châu Phi và nhiều nơi trên thế giới đã nói với tôi rằng việc tôi tự hào đại diện cho đất nước và màu da của mình đã giúp họ tự tin hơn. Với tôi, đó là phẩm chất quan trọng nhất của một nữ hoàng sắc đẹp: truyền cảm hứng để người khác tin vào chính mình".
Faith Porter năm nay 26 tuổi, là nghệ sĩ biểu diễn có tầm ảnh hưởng ở Ghana và trên các sân khấu quốc tế. Cô gây ấn tượng với giọng hát khỏe, nội lực.
Faith Porter là người Mỹ gốc Ghana có cha là ca nhạc sĩ kiêm mục sư, doanh nhân còn mẹ cô là mục sư kiêm y tá.
Faith Porter đã biểu diễn tại hơn 10 quốc gia, sản xuất các ca khúc với tổng lượt phát trực tuyến vượt mốc một triệu lượt nghe. Cô cũng là người sáng lập nhóm nhạc acappella Frequency - từng giành nhiều giải thưởng danh giá ở Ghana.
Faith Porter còn có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Quận Columbia (Mỹ) năm 2019 và 2020. Đến năm 2022, Faith giành chiến thắng tại cuộc thi này. Năm 2022, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Mỹ và lọt vào top 16. Năm 2023, Faith Porter đăng ký tham dự Hoa hậu Trái Đất Mỹ và giành ngôi á hậu 1.
Với tài năng nghệ thuật và kinh nghiệm trong lĩnh vực thi sắc đẹp, Faith là cái tên nổi tiếng ở Ghana và truyền cảm hứng cho giới trẻ.