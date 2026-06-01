Phim Hàn Quốc 'Tiếng yêu này anh dịch được không' vào đề thi chuyên Văn ở Hà Nội

TPO - Đầu năm 2026, series "Tiếng yêu này anh dịch được không" dẫn đầu lượt xem Netflix ở Hàn Quốc nhờ diễn xuất ăn ý giữa Kim Seon Ho và Go Youn Jung. Bộ phim này cũng xuất hiện trong đề thi môn Văn vào lớp 10 chuyên Hà Nội năm 2026.

Sáng 1/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức thi các môn vào lớp 10 chuyên Hà Nội năm 2026. Trong đó, đề thi môn Văn vào lớp 10 chuyên Hà Nội năm 2026 có thời gian làm bài 150 phút.

Đề thi có hai câu hỏi, trong đó, câu một yêu cầu thí sinh viết bài văn nghị luận. Đề bài như sau: Trong bộ phim Can this love be translated? (Tiếng yêu này anh dịch được không?) của đạo diễn Hàn Quốc Yoo Young Eun, nhân vật chính Joo Ho Jin là một phiên dịch viên thông thạo nhiều thứ tiếng và đã từng đi khắp thế giới, hiểu biết nhiều vùng văn hóa, ngôn ngữ.

Đề thi môn Văn vào lớp 10 chuyên Hà Nội năm 2026.

Khi được một người thầy hỏi trên thế giới này có bao nhiêu thứ tiếng, anh đã trả lời có hơn 7.100. Thế nhưng người thầy làm anh khá bất ngờ khi nói: Có bao nhiêu người trên thế giới thì có bấy nhiêu thứ tiếng, vì mỗi người đều nói ngôn ngữ của riêng họ.

Từ gợi dẫn trên, đề yêu cầu thí sinh viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về khả năng lắng nghe những tiếng nói xung quanh của mỗi người.

Đầu năm 2026, series Tiếng yêu này anh dịch được không dẫn đầu lượt xem Netflix ở Hàn Quốc nhờ diễn xuất ăn ý giữa Kim Seon Ho và Go Youn Jung. Theo thống kê của FlixPatrol, tác phẩm đứng thứ ba trong danh sách những chương trình truyền hình được xem nhiều nhất nền tảng Netflix trong tuần đầu công chiếu.

Từ câu chuyện tình yêu đôi lứa, bộ phim mở rộng thông điệp sang hướng chữa lành. Tác phẩm cho thấy sự thấu hiểu bản thân lẫn những người xung quanh không đến từ lời nói mà bằng khả năng lắng nghe.

Trên một số diễn đàn ôn thi THPT, nhiều người nhận xét đề thi Văn thú vị, gần gũi, dễ tiếp cận học sinh khi đề cập một bộ phim Hàn Quốc khá nổi tiếng. Những năm gần đây, không ít đề thi văn sử dụng dữ liệu từ các tác phẩm âm nhạc, điện ảnh hoặc lấy dẫn chứng từ câu nói của người nổi tiếng. Điều này vừa tạo cảm giác hiện đại, vừa giúp thí sinh có tâm lý thoải mái hơn khi làm bài.

Series Tiếng yêu này anh dịch được không gây sốt ở nhiều quốc gia châu Á.

Nhận xét về đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 chuyên Hà Nội năm 2026, giáo viên Nguyễn Thị Thuỷ Anh - sáng lập Trung tâm Văn Solar Edu - cho rằng câu một có phần dẫn thú vị, gợi mở thêm chiều sâu của vấn đề.

Gợi ý cách giải, giáo viên Nguyễn Thị Thuỷ Anh nêu một số ý chính cần có trong bài như nêu vấn đề trong cuộc sống hiện đại, lắng nghe là một năng lực quan trọng giúp con người kết nối và thấu hiểu.

Ở thân bài, thí sinh cần giải thích lắng nghe không chỉ là tiếp nhận ngôn ngữ qua thính giác mà còn là sự thấu hiểu, cảm thông và tôn trọng giữa con người với nhau.

Đồng thời, cần phân tích được cụm từ "những tiếng nói xung quanh" là tiếng nói của người khác, của cộng đồng, cuộc sống của thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và cả chính tiếng lòng của bản thân. Ngoài ra, bài viết cần có phần bàn luận, mở rộng, rút ra bài học.

