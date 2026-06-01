Bi, hài chuyện nghệ sĩ 'test' ma túy

TP - Sau loạt nghệ sĩ dính ma túy, nhiều người nổi tiếng thi nhau tự test ma túy tại nhà để thanh minh. Làn sóng nghệ sĩ test ma túy và sự phán xét của khán giả bộc lộ những góc xấu xí.

Bầu sô đình đám một thời, người có công đưa hàng loạt sao hải ngoại về nước biểu diễn, Hoàng Tiến, viết công khai trên mạng xã hội dòng “cảnh cáo” ngắn: “Một số anh chị em nghệ sĩ thân mến ơi! Cây ngay không sợ chết đứng. Khán giả họ có nói mình thế nọ, thế kia thì đừng thanh minh với họ làm gì, cũng không nên test (thử, kiểm tra...) nước tiểu tại nhà để chứng minh… Vì test nước tiểu tại nhà không chuẩn. Nếu muốn chứng minh mình lành mạnh… các bạn nên học theo giọng ca vàng Ngọc Sơn”.

Chuyện test ma túy thành tiểu phẩm mạng

Chỉ cần đọc dòng trạng thái của bầu sô Hoàng Tiến ai cũng biết ông muốn ám chỉ nghệ sĩ nào. Nghệ sĩ nọ vừa test nước tiểu và hô lên: “Tôi tự nguyện test để chứng minh bản thân như mọi công dân khác. Tôi không chụp lại ảnh kết quả sau khi test mà tôi nghĩ là quay trực tiếp cả công đoạn”. Chính quá trình quay trực tiếp cả công đoạn của Tuấn Hưng đã khiến cộng đồng mạng một phen náo loạn và được trận cười miễn phí.

Hơn một nghìn lượt chia sẻ cùng vô số mặt cười sau video quay trực tiếp công đoạn test ma túy của Tuấn Hưng. Trong quá trình test, giọng ca Nắm lấy tay anh còn đính kèm “xì hơi” khiến những người theo dõi không tin nổi. Họ không thể tin ngoài giọng ca nam tính Tuấn Hưng còn hồn nhiên khó lường. Một khán giả không biết nói gì hơn, bèn thả bình luận: “Nghệ sĩ nước mình ơi”.

Trên thế giới, nghệ sĩ nổi tiếng vướng ma túy hoặc bị nghi vướng ma túy không ít nhưng đã có nghệ sĩ nào quay trực tiếp màn test nước tiểu kèm “tiếng kèn saxophone” như Tuấn Hưng của Việt Nam chưa? Làm đến cỡ ấy, thế mà hàng loạt người vẫn không chịu tin giọng ca Nắm lấy tay anh. “Công an đóng dấu tôi mới tin”, một tài khoản viết.

Đâu chỉ khán giả, ngay người từng lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí cũng không thiện ý với màn test nước tiểu của Tuấn Hưng. Bầu sô Hoàng Tiến gợi ý nên làm theo cách ca sĩ, nhạc sĩ Ngọc Sơn - tới bệnh viện để làm xét nghiệm rồi khoe kết quả cho đã. Bệnh viện hay lực lượng công an sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho nghệ sĩ chứng minh sự trong sáng của mình. Tại sao nghệ sĩ chọn test tại nhà vừa không uy tín, có khi lại thành trò cười trên mạng?

“Tấm thân nhỏ bé” Ngọc Sơn tới tận bệnh viện test ma túy và công bố kết quả công khai

Sau loạt lùm xùm nghệ sĩ dính ma túy lại hình thành trào lưu nghệ sĩ tự “bóc” nhau. Khi Ngọc Sơn đã tự minh oan cho mình thành công bằng xét nghiệm tại bệnh viện, người ta lại chia sẻ dòng bình luận của một nghệ sĩ trên mạng xã hội: “10 năm nay a 3 (anh Ba) Ngọc Sơn không bia, không rượu, không tất cả mọi thứ”. Ðiều này, khiến những người nhạy cảm lại liên tưởng tới quá khứ của giọng ca Tình cha. Vậy 10 năm trước Ngọc Sơn ra sao? Bầu sô Hoàng Tiến tán thành nhìn nhận test ma túy trong làng giải trí Việt hiện nay đang thành trò đùa, thiếu nghiêm túc. Ông cho rằng, những phát hiện vừa qua chưa thể làm sạch showbiz về tệ nạn ma túy. “Ðó chỉ là một vài phần trăm thôi”, ông nói.

Khán giả Hoàng Linh phản ứng gắt trước màn test nước tiểu của ca sĩ Tuấn Hưng: “Đó là một trò đánh tráo khái niệm. Không thể chứng minh bản thân trong sạch bằng cách tự test nước tiểu. Khán giả không kém hiểu biết như anh ấy tưởng”.

Dưới bài viết, bầu sô Hoàng Tiến còn đính kèm một bài báo trong đó có ý kiến luật sư khẳng định, việc tự test chỉ có giá trị tham khảo, chỉ là “biện pháp sàng lọc ban đầu”, bởi “kết quả âm tính chưa chắc tuyệt đối không có ma túy trong cơ thể vì chất có thể đào thải theo thời gian hoặc loại ma túy sử dụng chưa nằm trong danh mục phát hiện của que thử”.

Việt Trinh đã tuyên bố giải nghệ vẫn bị nhiều tài khoản đề nghị đi test ma túy để chứng minh trong sạch

Tác giả Kiếp đỏ đen, ca sĩ Duy Mạnh, cũng tự test ma túy. Đáng nói sau đó trên trang của Phòng cảnh sát điều tra TP (tội phạm) và Ma túy - Công an TP Hải Phòng lại có lời mời test chất cấm. Lời mời được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ kèm biểu tượng “ha ha”. Duy Mạnh lập tức chuyển lời cảm ơn: “Cảm ơn các đồng chí! Hiện tại mình đang ở TPHCM. Tối nay lên sân khấu hát mình test thêm lần nữa”. Tác giả Kiếp đỏ đen hẹn có dịp sẽ tới Công an TP Hải Phòng test thêm. Phía cơ quan chức năng đáp lời: “Anh Mạnh uy tín!”. Trên trang của Phòng Cảnh sát Điều Tra TP về Ma túy - Công an TP Hải Phòng liền hiện lên dòng trạng thái: “Anh em chờ ngày anh Mạnh về Hải Phòng nhé!”.

Trong lần truy vết ma túy trong cộng đồng nói chung, trong làng giải trí Việt nói riêng cho thấy, sự tương tác giữa lực lượng chức năng và nhân dân được cải thiện rõ rệt, xích lại gần hơn, cởi mở và thân thiện. Đây là lý do một số trang của cơ quan hành pháp đạt lượng theo dõi lớn chỉ trong thời gian ngắn. Trong số lượng người theo dõi không thiếu những nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí.

Nhao nhao tấn công nghệ sĩ

Chẳng riêng nghệ sĩ trẻ, người nổi tiếng được quan tâm, mà ngay cả người đã tuyên bố giải nghệ về vui thú điền viên, làm từ thiện và chăm con như “người đẹp Tây Đô” Việt Trinh cũng bị nhiều tài khoản “bắt” đi kiểm tra để chứng minh không ma túy. Việt Trinh nói: “Nghĩ tới mắc cười. Người không chơi không có gì phải rần rần lên hết trơn. Mà không ai có quyền yêu cầu ai đi test chị Mai, chị Thúy (ma túy) trừ cơ quan chức năng”.

Nhìn nghệ sĩ nào cũng nghi ngờ dính líu ma túy là hệ quả của những “thần tượng” bị lôi ra ánh sáng, từ nhà tạo mốt lừng danh, ca sĩ, nhạc sĩ của những bản hit, diễn viên, ca sĩ của những bộ phim, những ca khúc trong trẻo, lãng mạn… Nhưng có những kẻ “té nước theo mưa” nhân cơ hội niềm tin trong khán giả bị lung lay tột độ, họ tấn công bừa bãi.

Soobin Hoàng Sơn, “hoàng tử đa năng” sở hữu lượng fan đông đảo số 1 hiện nay cũng bị nhắc đến. Chẳng là họ “đào” được thông tin, chị gái của “hoàng tử đa năng” từng có vết trượt liên quan ma túy. Nếu cứ đà soi chiếu và quy chụp bừa bãi như thế, bất kỳ nghệ sĩ nào cũng sẽ trở thành “con mồi”.

Trong tự truyện Vàng Anh và Phượng Hoàng Hoàng Thùy Linh thừa nhận cô từng trải qua những ngày tháng triền miên trong rượu để đi qua nỗi buồn, thậm chí từng đứng trước cạm bẫy ma túy. “Một hôm, khi thấy tôi đủ thân thì họ rủ đến nhà ăn tối. Tất nhiên tôi nhận lời. Nhưng sau khi bữa ăn kết thúc, ngay trong căn phòng rất đông người, mọi người bắt đầu bày thuốc lên bàn. Tôi sững sờ nhìn mớ ma túy lổn nhổn trên bàn mà không biết hành xử thế nào. Tôi có thể uống rượu, thậm chí hút thuốc cho vơi nỗi buồn, nhưng không bao giờ có chuyện dính vào ma túy”, cô viết.

Nếu tự truyện của Hoàng Thùy Linh ra đời vào thời điểm nhạy cảm này, bao nhiêu người tin khẳng định “không bao giờ dính vào ma túy” của cô? Thế nào họ cũng nhao nhao đề nghị giọng ca Bánh trôi nước đi xét nghiệm để chứng minh. Chuyên gia văn hóa, PGS.TS Nguyễn Văn Cương bình luận: “Công cuộc truy vết ma túy trong làng giải trí vừa bi, vừa hài. Bi là nghệ sĩ sáng giá phải test ma túy để chứng minh nhân phẩm. Hài ở chỗ có người đưa hẳn clip test ma túy công khai trên trang cá nhân với kết quả âm tính mà dư luận vẫn không tin”.

Hoàn cảnh hiện nay sẽ làm đau lòng những nghệ sĩ chân chính. Có những tài khoản công khai than thở trên trang Phòng, chống ma túy - Công an TPHCM - đang hút lượng theo dõi lớn gần 900.000 người. Họ than buồn vì không thấy thêm nghệ sĩ nào bị “tóm”. Những người làm vui, làm đẹp cho đời đã bao giờ bị ứng xử tàn nhẫn thế? Việc một nghệ sĩ trượt ngã hóa ra lại tạo thích thú cho bao kẻ hóng chuyện showbiz giải khuây.

