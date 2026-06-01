Văn hóa

Khán giả ngồi tràn xuống khán đài xem phim mừng Quốc tế Thiếu nhi

Gia Linh

TPO - Lễ khai mạc Tuần phim chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm 2026 tại Quảng Ngãi thu hút 1.500 khán giả. Khán phòng chật kín người xem, nhiều em nhỏ và phụ huynh phải ngồi tràn xuống khu vực trước sân khấu, tạo nên không khí sôi động trong ngày hội điện ảnh dành cho thiếu nhi.

Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BVHTTDL) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và đơn vị liên quan tổ chức Lễ khai mạc Tuần phim chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm 2026 vào tối 31/5 tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi.

Chương trình được triển khai trong phạm vi cả nước nhằm mang đến cho thiếu nhi những tác phẩm điện ảnh đặc sắc, giàu giá trị nhân văn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, bồi dưỡng tâm hồn và khơi dậy những ước mơ đẹp trong tuổi thơ.

Ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh - phát biểu khai mạc Tuần phim chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho rằng việc tổ chức Tuần phim tại Quảng Ngãi không chỉ thể hiện sự quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của thiếu nhi mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương giàu truyền thống lịch sử, văn hóa.

"Điện ảnh với sức lan tỏa mạnh mẽ của mình, không chỉ mang đến niềm vui, sự giải trí mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, giáo dục nhân cách, khơi dậy trí tưởng tượng, lòng nhân ái và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp trong mỗi em nhỏ. Chính vì vậy, việc tổ chức Tuần phim lần này mang ý nghĩa thiết thực, tạo thêm một không gian văn hóa bổ ích để các em thiếu nhi được thưởng thức những tác phẩm điện ảnh hoạt hình Việt Nam xuất sắc mà hợp với lứa tuổi trong dịp hè", ông Đỗ Quốc Việt nêu.

Ông Phan Văn Hoàng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi - phát biểu trong lễ khai mạc.

Thông qua các tác phẩm được lựa chọn trình chiếu, ban tổ chức mong muốn lan tỏa những câu chuyện giàu tính nhân văn, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, gia đình và tinh thần đoàn kết.

Bên cạnh các suất chiếu trực tiếp, năm nay Cục Điện ảnh phối hợp đưa phim lên nền tảng số, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các tác phẩm điện ảnh phù hợp với lứa tuổi cho thiếu nhi trên cả nước. Đây cũng là hướng đi mới trong công tác phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đông đảo người dân, thiếu nhi tham dự Tuần phim chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm 2026.

Tại lễ khai mạc, ông Phan Văn Hoàng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi - cho biết việc được Cục Điện ảnh, BVHTTDL lựa chọn đăng cai khai mạc Tuần phim thiếu nhi toàn quốc năm 2026 là niềm vinh dự của địa phương.

"Thông qua những tác phẩm điện ảnh giàu tính giáo dục, đậm đà giá trị nhân văn và lịch sử, Tuần phim nhằm mục đích bồi dưỡng, phát huy lòng yêu nước, hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn, ước mơ và khơi dậy tinh thần sáng tạo trong thế hệ trẻ. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, góp phần thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đặc biệt hướng tới các em thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo và khu vực còn nhiều khó khăn", ông Phan Văn Hoàng nêu.

Buổi chiếu khai mạc ghi nhận gần 1.500 lượt người xem.

Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo đại biểu, khán giả và các em thiếu nhi cùng thưởng thức bộ phim hoạt hình Việt Nam Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội. Tác phẩm lấy cảm hứng từ truyện Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài, kể về hành trình khám phá của Dế Mèn và Dế Trũi tại một thành phố được xây dựng từ rác thải tái chế, qua đó truyền tải những thông điệp ý nghĩa về tình bạn, lòng dũng cảm và ý thức bảo vệ môi trường.

Tuần phim chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm 2026, các bộ phim phục vụ thiếu nhi và nhân dân được triển khai theo hai hình thức gồm: chiếu phục vụ trên phạm vi toàn quốc thông qua hệ thống các đội chiếu phim lưu động, FPT Play - nền tảng giải trí và truyền hình internet tại Việt Nam, chiếu trực tiếp tại tỉnh Quảng Ngãi.
Danh mục phim gồm 15 phim hoạt hình do Nhà nước đặt hàng như Bố của gà con, Tắc kè phá án, Nhà của chuồn chuồn, Anh chàng cao kều, Nước mắt cá sấu, Rùa mũ đỏ, các series Hiệp sĩ Nghé Vàng, Chiến binh Mèo Mũi đỏ, Chú Ốc sên bay cùng phim truyện Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác. Tại Quảng Ngãi, địa phương đăng cai lễ khai mạc, khán giả còn được thưởng thức hai tác phẩm điện ảnh nổi bật là Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội Lật mặt 8: Vòng tay nắng.

