Văn hóa

Rước xá lợi mừng Phật đản quanh phố cổ Hà Nội

Gia Linh - Duy Phạm

TPO - Bất chấp cơn mưa bất chợt, hàng nghìn người dân và Phật tử vẫn tập trung dọc các tuyến phố trung tâm Hà Nội để chiêm bái đoàn cung rước xá lợi Phật và diễu hành xe hoa mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Lễ cung rước xá lợi Phật và diễu hành xe hoa nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại Hà Nội khởi hành từ 19h. Đoàn cung rước xuất phát từ trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ, di chuyển qua các tuyến phố Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Hai Bà Trưng trước khi trở về điểm xuất phát.
Lễ cung rước xá lợi Phật là một trong những sự kiện tâm linh trọng điểm của mùa Phật đản năm nay. Hoạt động không chỉ góp phần tạo nên không khí trang nghiêm, thanh tịnh giữa lòng Thủ đô mà còn là dịp để cộng đồng Phật tử thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Phật.
Theo kế hoạch, chương trình có sự tham gia của khoảng 500 chức sắc, tăng ni, Phật tử cùng 30-40 xe hoa được trang trí hình tượng Đức Phật đản sinh.
Đoàn rước qua các tuyến phố trung tâm thu hút đông đảo người dân và Phật tử. Nhiều người đứng dọc hai bên đường để chiêm bái từ xa.
Lễ cung rước cũng là cơ hội để Phật tử và người dân đảnh lễ xá lợi Phật với lòng thành kính, đồng thời gửi gắm những lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, xã hội hòa bình, nhân dân an lạc.
Xe rước xá lợi Phật được cung rước trong sự bảo vệ nghiêm ngặt.
Dù cơn mưa bất chợt xuất hiện, dòng người vẫn kiên nhẫn đứng dọc hai bên đường, nhiều người mặc áo mưa và điện thoại ghi lại những khoảnh khắc trang nghiêm của đoàn rước.
Hàng chục xe hoa rực rỡ ánh sáng, được trang trí công phu với hình tượng Đức Phật đản sinh, nối dài trên các tuyến phố, tạo nên khung cảnh lung linh giữa đêm Hà Nội.
Dòng người kéo dài hàng trăm mét, hòa cùng ánh đèn, tiếng niệm Phật và không khí trang nghiêm, tạo nên một trong những hoạt động nổi bật của mùa Phật đản năm nay.
Từ trên cao, dòng người kéo dài theo đoàn rước dài hàng mét, phủ kín nhiều đoạn phố quanh hồ Hoàn Kiếm.
Đoàn rước diễn ra trong không khí trang nghiêm, thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân tham gia.
Sau lễ cung rước xá lợi Phật và diễu hành xe hoa nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 khép lại, chính lễ Phật đản PL.2570 sẽ được tổ chức vào lúc 8h ngày 31/5 tại Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (chùa Quán Sứ, Hà Nội).
Trước thềm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã ban hành thông bạch hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 trên cả nước, nhấn mạnh việc tổ chức các hoạt động trang nghiêm, thiết thực, lan tỏa tinh thần từ bi và trí tuệ của đạo Phật. Bên cạnh đó, trong thông điệp gửi tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh những giá trị từ bi, trí tuệ của Đức Phật vẫn mang ý nghĩa thời đại, góp phần vun đắp hòa bình, đoàn kết và phát triển bền vững.
#lễ cung rước #xá lợi Phật #chùa Quán Sứ #Đại lễ Phật đản #TP Hà Nội #Phật giáo #diễu hành xe hoa #tăng ni #Phật tử

