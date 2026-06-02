Săn voọc ở Phú Quốc rồi rao bán trên mạng, 5 đối tượng bị tạm giữ

Nhật Huy

TPO - Công an tỉnh An Giang phát hiện 9 cá thể voọc bạc quý hiếm bị nhóm đối tượng tại đặc khu Phú Quốc săn bắt trong rừng và rao bán trên mạng xã hội, nên tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh An Giang) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Ngô Hoàng Phi (SN 1979), Ngô Hoàng Hậu (SN 2003), Đỗ Khắc Trường (SN 1996), Đỗ Khắc Cường (SN 1994) và Nguyễn Tấn Bền (SN 1987), cùng ngụ tại đặc khu Phú Quốc.

Bắt quả tang các đối tượng đang lột da voọc.

Theo cơ quan công an, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng ở Phú Quốc thường xuyên dùng súng bắn đạn chì vào rừng săn bắt động vật hoang dã, sau đó đăng bán trên mạng xã hội. Trong số động vật các đối tượng bán có nhiều loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Trưa 29/5, lực lượng chức năng bắt quả tang Ngô Hoàng Phi và Ngô Hoàng Hậu đang lột da, mổ xẻ một cá thể voọc bạc Đông Dương (Trachypithecus germaini). Đây là loài động vật thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Khám xét nơi ở của hai đối tượng, công an tiếp tục phát hiện thêm 8 cá thể voọc bạc Đông Dương khác đã bị lột da, lấy thịt, chỉ còn phần đầu và xương. Công an cũng thu giữ một khẩu súng bắn đạn chì được sử dụng để săn bắt động vật hoang dã.

Tiếp tục điều tra, vận động, các đối tượng Đỗ Khắc Trường, Đỗ Khắc Cường và Nguyễn Tấn Bền đã đến công an đầu thú, giao nộp súng bắn đạn chì và nhiều dụng cụ phục vụ việc săn bắt động vật rừng.

Ngoài tạm giữ các đối tượng, công an đã thu giữ 9 cá thể voọc bạc Đông Dương, 2 khẩu súng bắn đạn chì và nhiều tang vật, phương tiện liên quan.

Các loại súng bắn đạn chì nhóm đối tượng dùng để săn bắt động vật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng và hành vi có liên quan để xử lý.

#voọc bạc #động vật quý hiếm #Phú Quốc #rao bán động vật hoang dã #săn bắt #An Giang #tạm giữ hình sự

