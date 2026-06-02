TPHCM khảo sát vị trí nghi mộ tập thể các liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân 1968

TPO - Từ những tư liệu, hình ảnh mới được cung cấp, kết hợp với kết quả khảo sát thực địa, phân tích đối chiếu mô phỏng và thông tin từ các nhân chứng, Bộ Tư lệnh TPHCM bước đầu xác định một số khu vực có dấu hiệu liên quan đến vị trí chôn cất tập thể cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Chiều 1/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TPHCM (Ban Chỉ đạo 515 TPHCM) đã đến Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) khảo sát thực địa và nghe báo cáo kết quả bước đầu trong quá trình tìm kiếm, xác minh vị trí nghi mộ tập thể các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Tham gia đoàn khảo sát thực địa có bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố, cùng nhiều nhân chứng từng sinh sống tại khu vực Nghĩa địa Đô Thành trước đây, nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Lãnh đạo TPHCM khảo sát trực tiếp địa điểm nghi là nơi chôn cất các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM.

Báo cáo với các lãnh đạo thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, thời gian qua, Bộ Tư lệnh thành phố đã tập trung nghiên cứu, đối chiếu nhiều nguồn tư liệu, bản đồ qua các thời kỳ, hình ảnh lưu trữ trong và ngoài nước; đồng thời tích cực kết nối với các chuyên gia nghiên cứu lịch sử và gặp gỡ các nhân chứng từng trực tiếp chứng kiến sự kiện diễn ra tại khu vực nghĩa trang Đô Thành trước đây.

Đặc biệt, từ những tư liệu, hình ảnh mới được cung cấp, kết hợp với kết quả khảo sát thực địa, bám nắm địa bàn, phân tích đối chiếu mô phỏng và thông tin từ các nhân chứng, Bộ Tư lệnh thành phố bước đầu xác định một số khu vực có dấu hiệu liên quan đến vị trí chôn cất tập thể cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trực tiếp khảo sát hiện trường, nghe báo cáo quá trình thu thập, phân tích dữ liệu, rà soát các nguồn thông tin lịch sử và những căn cứ bước đầu phục vụ công tác xác minh. Các ý kiến đều đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Bộ Tư lệnh thành phố trong việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng lịch sử, các đơn vị liên nhằm từng bước làm rõ những thông tin có giá trị phục vụ công tác xác định, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo kế hoạch, trên cơ sở các tài liệu, dữ liệu đã được thu thập cùng kết quả khảo sát thực địa, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề nhằm tiếp tục đánh giá, thẩm định các nguồn thông tin, làm cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định chính xác khu vực nghi có hố chôn tập thể liệt sĩ, từ đó triển khai các bước khảo sát chuyên sâu và xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

Trước đó, vào ngày 31/5, đoàn công tác Bộ Tư lệnh TPHCM do Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung làm trưởng đoàn, đã tổ chức khảo sát thực địa tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) nhằm xác minh các thông tin liên quan đến khu vực nghi có hố chôn tập thể liệt sĩ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đợt khảo sát có sự tham gia trực tiếp của các nhân chứng từng sinh sống, chứng kiến những biến động của khu vực Nghĩa địa Đô Thành trước đây.

Các nhân chứng, gồm: ông Nguyễn Thành Phước, ông Phan Văn Mưa (sinh năm 1962), ông Định (sinh năm 1951) và ông Nguyễn Văn Nhiều (sinh năm 1949) đã cùng đoàn công tác đối chiếu địa hình hiện trạng với ký ức, tư liệu lịch sử và những bức ảnh được lưu giữ qua nhiều năm.

Theo các nhân chứng, khu vực đoàn khảo sát hiện nay từng thuộc Nghĩa địa Đô Thành, sau này thường được gọi là Nghĩa địa Chí Hòa, nơi được cho là đã diễn ra hoạt động chôn cất tập thể trong giai đoạn chiến tranh, đặc biệt là sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Từ những tư liệu còn lưu giữ được, các nhân chứng đã xác nhận nhiều đặc điểm địa hình và bước đầu thống nhất nhận định về vị trí nghi vấn hố chôn tập thể được ghi lại trong các bức ảnh lịch sử. Cùng với đó, các nhà nghiên cứu lịch sử, kiến trúc sư và thành viên đoàn công tác đã tiến hành giải mã từng chi tiết trong ảnh tư liệu, đối chiếu với hiện trạng thực địa nhằm tìm kiếm thêm các căn cứ phục vụ công tác xác minh.

Sáng 31/5, Bộ Tư lệnh TPHCM đưa các nhân chứng lịch sử đến khảo sát tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) để xác minh thông tin phục vụ công tác quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

Công viên Lê Thị Riêng ngày nay được xây dựng trên phần đất cũ của Nghĩa địa Đô Thành - một nghĩa trang lớn của Sài Gòn trước năm 1975. Khu vực có diện tích khoảng 8 ha, được bao quanh bởi các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Bắc Hải và Trường Sơn. Trải qua hơn nửa thế kỷ với nhiều đổi thay của đô thị, nơi đây đã trở thành không gian xanh phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, trong ký ức của nhiều người dân và nhân chứng lịch sử, vùng đất này vẫn lưu giữ những dấu tích gắn với những năm tháng chiến tranh ác liệt.

