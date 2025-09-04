Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bộ Tư lệnh TPHCM đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

Ngô Tùng
TPO - Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ Tư lệnh TPHCM vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều 4/9, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang TPHCM (4/9/1945 – 4/9/2025) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba.

Đến dự buổI lễ có: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Thiếu tướng Lê Xuân Thế - Tư lệnh Quân khu 7.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước có Quyết định tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ Tư lệnh TPHCM vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

df0f6b0dcf2744791d36-2759-7830jpg.jpg
Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Chủ tịch UBND TPHCM cũng Quyết định tặng Cờ truyền thống cho Lực lượng vũ trang TPHCM vì đã có “thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tại buổi lễ, ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của lực lượng vũ trang TPHCM, Đại tá Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM khẳng định: Qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM luôn luôn kiên định, tận trung với Đảng, tận hiếu với nhân dân. Trong bất kỳ giai đoạn, điều kiện hoàn cảnh hay mặt trận nào, lực lượng vũ trang TPHCM vẫn luôn giữ vững khí tiết, phát huy truyền thống: “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng”, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Những thành tích của lực lượng vũ trang TPHCM có được ngày hôm nay là sự cố gắng của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, gian khổ; phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, quân đội anh hùng và tinh thần dấn thân, quên mình để bảo vệ bình yên và phát triển của TPHCM.

4fe756e5f2cf799120de-3042-1008jpg.jpg
﻿Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Cờ truyền thống tặng lực lượng vũ trang TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Bước vào giai đoạn mới, lực lượng vũ trang TPHCM quyết tâm xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, mạnh về chính trị, vững vàng về tư tưởng, trong sáng về đạo đức, tinh nhuệ về nghiệp vụ, giỏi về chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Đồng thời, tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn bó máu thịt với nhân dân, lấy nhân dân làm gốc, củng cố “thế trận lòng dân”.

Ngô Tùng
