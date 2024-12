TPHCM triển lãm hình ảnh 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội

TPO - Triển lãm có chủ đề “Quân đội Nhân dân Việt Nam - Tự hào 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” khái quát quá trình hình thành của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay) dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã anh dũng chiến đấu và trưởng thành, lập nên nhiều chiến công hiển hách.

Sáng 19/12, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề Quân đội nhân dân Việt Nam tự hào 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024). Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo các sở, ngành, Bộ Tư lệnh TPHCM đến dự khai mạc triển lãm.

Triển lãm được tổ chức đồng thời tại 3 địa điểm: đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi và đối diện công viên Chi Lăng, từ ngày 19-27/12.

Tại đường Nguyễn Huệ, triển lãm có chủ đề Quân đội Nhân dân Việt Nam - Tự hào 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành bao gồm 80 hình ảnh trưng bày khái quát quá trình hình thành của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay) dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã anh dũng chiến đấu và trưởng thành, lập nên nhiều chiến công hiển hách.

Với 80 năm vững bước dưới Quân kỳ, Quân đội ta đã từng bước khẳng định bản lĩnh cách mạng, giữ vững niềm tin sắt son với Ðảng, với dân tộc, biến những khó khăn, thách thức thành động lực, quyết tâm xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Phấn đấu trong năm 2025, xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” và đến năm 2030 xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” nhằm bảo vệ vững chắc và toàn vẹn Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng gắn với hội nhập, hợp tác quốc tế.

Cùng với đó, triển lãm cũng nêu bật tình đoàn kết gắn bó quân dân “như cá với nước” của các cán bộ, chiến sĩ thông qua các hoạt động chăm lo công tác xã hội, công tác dân vận và giúp đỡ nhân dân, phát huy vai trò là đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Trong khi đó, tại đường Đồng Khởi, triển lãm trưng bày với chủ đề TPHCM xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gồm 70 ảnh giới thiệu những thành tựu của TPHCM trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân kết hợp với an ninh nhân dân vững mạnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tích cực thực hiện công tác chính sách, dân vận, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai – dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, tích cực, đi đầu của lực lượng vũ trang thành phố.

Tại khu vực đối diện công viên Chi Lăng, triển lãm có chủ đề Đảo là nhà, biển cả là quê hương, gồm 50 ảnh, giới thiệu nét đẹp của biển, đảo Việt Nam; nỗ lực vượt qua khó khăn của cán bộ, chiến sĩ đang nơi đầu sóng ngọn gió, vẫn quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương của Tổ quốc. Phản ánh sự quan tâm sâu sắc của các lãnh đạo, các sở, ban ngành, đoàn thể và nhân dân TPHCM luôn hướng về biển, đảo thân yêu bằng những hành động thiết thực, thể hiện trách nhiệm của hậu phương với tiền tuyến trong sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc.