229 mái ấm và câu chuyện nghĩa tình ở Nghệ An

TPO - Giữa cái nắng như thiêu đốt, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và người dân Nghệ An vẫn miệt mài góp công, góp sức xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con em người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, lan tỏa nghĩa tình và sự tri ân đối với những gia đình chịu nhiều mất mát bởi hậu quả chiến tranh.

Những giọt mồ hôi dưới nắng lửa

Buổi trưa hè, mặt đất như hắt lửa. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, nhưng tại nhiều công trình xây dựng nhà ở cho gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Nghệ An, không khí lao động vẫn diễn ra khẩn trương.

Tiếng máy trộn bê tông hòa cùng tiếng búa gõ, tiếng gọi nhau chuyển vật liệu vang lên liên tục. Những chiếc áo xanh thanh niên, màu áo lính, áo công an đã sẫm màu vì mồ hôi nhưng không ai nề hà vất vả.

Các lực lượng tham gia hỗ trợ gia đình nạn nhân chất độc da cam tháo dỡ các hạng mục cũ.

Tại xã Trung Lộc, căn nhà cấp bốn cũ kỹ của anh Nguyễn Bá Chung (xóm Kim La) đang được tháo dỡ để xây dựng lại. Nhiều năm qua, mỗi mùa mưa bão đến là một lần gia đình anh thấp thỏm lo lắng.

Mái nhà đã xuống cấp, nhiều vị trí dột nát. Tường bong tróc, nền nhà ẩm thấp. Những hư hỏng ấy ngày càng nghiêm trọng nhưng điều kiện kinh tế khó khăn khiến gia đình không đủ khả năng sửa chữa.

Anh Chung là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Khi chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được triển khai, gia đình anh là một trong những trường hợp được ưu tiên.

Đoàn viên thanh niên xã Trung Lộc chung tay vận chuyển vật liệu, góp ngày công.

Không chỉ nhận được nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, gia đình anh còn nhận được sự giúp sức của đông đảo đoàn viên thanh niên, lực lượng quân sự, công an và người dân địa phương. Người đào móng, người vận chuyển vật liệu, người phụ hồ. Mỗi người một việc nhưng cùng chung mong muốn giúp gia đình anh sớm có được mái nhà kiên cố.

Nhìn ngôi nhà mới dần hiện hữu, anh Chung xúc động: “Gia đình tôi thực sự biết ơn vì sự quan tâm của các cấp, các ngành và bà con địa phương. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp chúng tôi có nhà mới mà còn tiếp thêm động lực để vượt qua khó khăn”.

Dù thời tiết nắng nóng gay gắt, lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên và người dân vẫn tích cực hỗ trợ xây dựng nhà ở cho con em người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam.

Cách đó không xa, tại xã Lam Thành, căn nhà của anh Lê Văn Thanh (xóm Châu Nhân 1) cũng đang được sửa chữa khẩn trương.

Nhiều năm qua, gia đình anh Thanh sống trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Những bức tường nứt nẻ, mái nhà cũ kỹ khiến cuộc sống luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là mỗi khi mưa bão.

Là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hoàn cảnh gia đình anh đặc biệt khó khăn. Biết được hoàn cảnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Lam Thành cùng nhiều đoàn viên thanh niên đã trực tiếp tham gia hỗ trợ gia đình sửa chữa nhà ở.

Dưới cái nắng bỏng rát, những người lính trẻ vẫn cần mẫn vận chuyển vật liệu, tháo dỡ các hạng mục cũ và hỗ trợ thi công. Nhiều người dân trong xóm cũng tự nguyện đóng góp thêm cát, đá, nước uống và những bữa cơm nghĩa tình dành cho lực lượng tham gia xây dựng.

Những giọt mồ hôi dưới cái nắng hơn 40 độ C thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình dành cho các gia đình chịu ảnh hưởng bởi hậu quả chiến tranh.

“Điều khiến tôi cảm động nhất không chỉ là số tiền được hỗ trợ mà còn là tình cảm của mọi người. Ngôi nhà này được dựng lên từ sự sẻ chia và nghĩa tình của cộng đồng”, anh Thanh nghẹn ngào chia sẻ.

Tiếp thêm niềm tin cho những phận đời chịu thiệt thòi

Ông Trần Linh - Bí thư Đảng ủy xã Bích Hào, cho biết, ngay sau khi có chủ trương của tỉnh, địa phương đã tiến hành rà soát, khảo sát thực tế từng trường hợp để bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng.

Bên cạnh nguồn kinh phí được cấp, địa phương còn tích cực huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa, vận động các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và người dân tham gia hỗ trợ ngày công lao động, vật liệu xây dựng.

“Chúng tôi phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng lực lượng, từng tổ chức để bảo đảm các công trình hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng. Điều quan trọng nhất là giúp các gia đình có được nơi ở an toàn, ổn định lâu dài”, ông Linh cho hay.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Bích Hào hỗ trợ ngày công lao động, tiến hành đảo ngói, sửa chữa mái nhà và chỉnh trang lại công trình.

Cùng quan điểm, ông Lê Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lộc, cho hay, ý nghĩa lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở những căn nhà mới mà còn ở sự lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước.

Thực tế cho thấy, tại nhiều địa phương, khi một căn nhà được khởi công, người dân trong thôn xóm đều tự nguyện đến giúp đỡ. Người góp công, người góp vật liệu, người mang nước uống, cơm trưa cho đội thi công. Những hành động giản dị ấy đã tạo nên sức mạnh cộng đồng, giúp nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt gánh nặng chi phí và sớm hoàn thành công trình.

Theo Sở Nội vụ Nghệ An, toàn tỉnh hiện có 4.330 người bị nhiễm chất độc da cam. Thực hiện chương trình "Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học", tỉnh đang triển khai xây mới và sửa chữa 229 căn nhà.

Trong đó có 120 căn được xây mới và 109 căn được sửa chữa. Mức hỗ trợ là 60 triệu đồng đối với nhà xây mới và 30 triệu đồng đối với nhà sửa chữa, với tổng kinh phí hơn 10,4 tỷ đồng.

Các chiến sĩ hỗ trợ xây nhà cho ông Lô Văn Ba (trú ở xã Tiền Phong, Nghệ An). Ông Ba là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, cuộc sống gia đình ông Ba gặp nhiều khó khăn.

Tất cả các công trình sau khi hoàn thành đều phải đáp ứng tiêu chí "3 cứng", gồm nền móng cứng, khung - tường cứng và mái cứng, bảo đảm điều kiện sinh hoạt an toàn, lâu dài cho người dân. Dự kiến trước ngày 25/7, toàn bộ số nhà sẽ hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng.

Ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết, chương trình không đơn thuần là hỗ trợ xây dựng nhà ở mà còn thể hiện trách nhiệm chính trị và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. “Mỗi căn nhà hoàn thành sẽ là điểm tựa để các gia đình chính sách, người có công và con em họ thêm vững lòng, thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống”, ông Thành nhấn mạnh.

Từ năm 2023 đến nay, Nghệ An đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 20.802 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 3.116 tỷ đồng cùng hàng triệu ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.