Không bán được vé nào, hai phim Việt rời rạp

TPO - Phòng vé Việt ghi nhận hiện tượng hy hữu khi cả hai bộ phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" và "Đại tiệc trăng máu 8" đều không bán được vé nào trong những ngày cuối cùng trụ rạp.

Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam, hai bộ phim điện ảnh Thẩm mỹ viện âm phủ và Đại tiệc trăng máu 8 ghi nhận tình trạng không bán được vé vào ngày 1/6, trước khi kết thúc lịch chiếu.

Tình trạng ế ẩm này đã kéo dài liên tục một vài tuần trước đó. Hiện tại, Thẩm mỹ viện âm phủ đã hoàn toàn rút khỏi hệ thống bán vé trực tuyến. Trong khi đó, Đại tiệc trăng máu 8 duy trì một suất chiếu duy nhất trong các ngày 2 và 3/6, trước khi rời rạp vào ngày 4/6.

Khởi chiếu từ ngày 24/4, Đại tiệc trăng máu 8 khép lại hành trình rạp với tổng doanh thu tích lũy đạt 33 tỷ đồng. Thẩm mỹ viện âm phủ kết thúc sớm hơn khi thời gian công chiếu chưa đầy một tháng, mang về 12,6 tỷ đồng tính từ thời điểm mở bán các suất chiếu đặc biệt vào ngày 6/5. Cả hai con số này đều nằm dưới ngưỡng thu hồi vốn, bởi ước tính lần lượt dao động từ 40 đến 70 tỷ đồng.

Thêm hai phim Việt rời rạp trong thua lỗ là Thẩm mỹ viện âm phủ và Đại tiệc trăng máu 8.



Thẩm mỹ viện âm phủ có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Xuân Lan, Ngọc Trinh, Lê Xuân Tiền, Rima Thanh Vy… Câu chuyện phim theo chân nhân vật Thanh, nữ bác sĩ buộc phải nhận việc tại cơ sở thẩm mỹ bí ẩn của bà Xuân để kiếm tiền cứu người yêu đang nguy kịch. Từ đó, cô bị cuốn vào hàng loạt hiện tượng kỳ dị xảy ra trong khu bệnh viện nằm biệt lập giữa núi rừng.

Biên kịch của phim cố gắng đan xen nhiều ý tưởng mới từ chất liệu tâm linh dân gian, kinh dị thể xác cho đến tâm lý tình cảm, nhưng diễn biến thiếu mạch lạc khiến tổng thể rối rắm.

Nửa sau của tác phẩm bộc lộ nhiều điểm thiếu hợp lý về mặt logic, đặc biệt là cách các nhân vật phản ứng trước hiện tượng siêu nhiên. Kỹ thuật hù dọa đột ngột được lặp lại dày đặc làm giảm dần hiệu ứng căng thẳng. Trong khi diễn xuất của nữ chính Ngọc Trinh ở các phân đoạn cao trào chủ yếu dừng lại ở việc la hét, chưa đủ sức nặng thuyết phục người xem về mặt tâm lý.

Ngay từ những ngày đầu ra mắt, tác phẩm kinh dị này đã gặp khó khăn trong việc tạo đà lan tỏa, dẫn đến việc liên tục bị cắt giảm suất chiếu. Ở giai đoạn cuối, phim gần như không phát sinh doanh thu, chỉ bán được một vài vé trên tổng số các suất chiếu.

Đối với Đại tiệc trăng máu 8, đây là dự án được làm lại từ bộ phim ăn khách One Cut of the Dead của Nhật Bản, do Phan Gia Nhật Linh giữ vai trò đạo diễn, viết kịch bản kiêm đồng sản xuất. Thuộc thể loại hài đen và quy tụ nhiều diễn viên, khách mời có tiếng, bộ phim từng được đánh giá là ứng viên hàng đầu tại mùa phim lễ 30/4.

Tuy nhiên, ngôn ngữ kể chuyện và nội dung của phim lại chứng minh sự kén khán giả đại chúng ở rạp Việt. Các mảng miếng hài của phim tập trung khai thác sâu vào môi trường làm phim và đời sống showbiz, khiến những khán giả không am hiểu lĩnh vực này khó cảm nhận.

Giữa lúc tốc độ bán vé chậm và phim liên tục xếp cuối bảng tổng sắp phòng vé, bê bối đời tư liên quan đến chất cấm của nữ diễn viên chính Miu Lê xuất hiện đã chính thức kết thúc cơ hội lội ngược dòng của dự án tại rạp.

Thất bại của hai tác phẩm này tiếp tục nối dài chuỗi dự án phim Việt thua lỗ thời gian qua, phản ánh những dịch chuyển rõ nét của thị trường. Lý do lớn nhất nằm ở chất lượng kịch bản khi nhiều bộ phim bộc lộ sự lỏng lẻo ở khâu biên kịch, xây dựng tình tiết thiếu logic nội tại và tâm lý nhân vật chưa thuyết phục.

Bên cạnh đó, thị hiếu của khán giả ngày càng khắt khe, không còn dễ dàng chọn mua vé chỉ vì phim sở hữu dàn cast ngôi sao hay mang mác chuyển thể từ các kịch bản ngoại ăn khách.

Cuối cùng, phản ứng triệt để của công chúng trước các scandal đời tư hay vi phạm pháp luật của nghệ sĩ đang tạo ra những rủi ro thương mại rất lớn, đòi hỏi các nhà làm phim phải cẩn trọng hơn trong việc kiểm soát hình ảnh của dự án.