Thế giới

Ukraine hứng hoả lực quy mô lớn của Nga sau nhiều lần cảnh báo

Minh Hạnh

TPO - Các cuộc tấn công của Nga đã gây ra thiệt hại ở Dnipro và Kiev vào sáng sớm 2/6, chính quyền địa phương cho biết, sau nhiều ngày cảnh báo rằng Mátxcơva đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn.

Theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, một toà nhà 24 tầng đã bị hư hại trong một vụ tấn công bằng tên lửa. Nhiều người có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Một đám cháy đã bùng phát ở quận Podil, và một toà chung cư 9 tầng đã bốc cháy sau khi mảnh vỡ dường như rơi trúng mái nhà.

Tại Obolon, nhiều xe hơi đã bốc cháy sau khi trúng mảnh vỡ tên lửa. Ngoài ra, có một số đám cháy ở hai địa điểm ngoài trời.

Hàng nghìn người dân Kiev đã tìm nơi trú ẩn trong các ga tàu điện ngầm sau khi có cảnh báo không kích.

Người dân Kiev trú ẩn dưới ga tàu điện ngầm. (Ảnh: Reuters)

Cảnh báo đã vang lên trên hầu hết các tỉnh của Ukraine vào sáng sớm 2/6. Các cuộc tấn công khác vào Dnipro và Kharkiv cũng đã gây thiệt hại.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 1/6 đã nhắc lại cảnh báo về một cuộc tấn công quy mô lớn có thể xảy ra của Nga, và kêu gọi người dân đặc biệt chú ý đến các cảnh báo không kích.

"Các báo cáo tình báo về cuộc tấn công của Nga vẫn còn hiệu lực. Một cuộc tấn công quy mô lớn là có thể xảy ra, họ đã chuẩn bị một cuộc tấn công như vậy”, ông Zelensky nói. "Lực lượng phòng thủ của chúng ta sẵn sàng 24/7 với nguồn lực hiện có”.

Tuần trước, Nga cảnh báo rằng quân đội nước này dự định tiến hành "các cuộc tấn công có hệ thống" vào các mục tiêu ở Kiev có liên quan đến quân đội Ukraine, cũng như các trung tâm ra quyết định. Mátxcơva cũng kêu gọi người nước ngoài rời khỏi Kiev để đảm bảo an toàn.

Nga cho biết hành động này là để đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hồi tháng trước vào một ký túc xá ở Cộng hoà Nhân dân tự xưng Luhansk, khiến 21 người thiệt mạng. Ukraine phủ nhận việc thực hiện cuộc tấn công này.

Reuters
#xung đột Nga - Ukraine #Nga #Ukraine #Kiev #không kích #tên lửa #máy bay không người lái

